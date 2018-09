Alin Demirdjian: “Espero poder empatizar con el público del norte a través de mis canciones y mis sentimientos”

Marina Cavalletti

El Ttribuno

Lo hará dentro de su #GiraNorte y llegará a nuestra provincia para brindar tres shows con los que cerrará el intenso tour en el que también pasará por Tucumán y Jujuy.

Estará este miércoles, a las 22.30, en el bar de Las Heras 1237; el jueves a las 22 en el bar de Belgrano 213 y el viernes, a las 22 en El Castillo de San Lorenzo.

Dueña de una voz y una impronta particulares, desplegará un repertorio de obras propias, pero también sorprenderá con piezas del cancionero popular con interesantes versiones.

La joven descendiente de armenios, tiene dos discos propios bajo la manga. En diciembre de 2014 editó su primer material “Buscando el Ámbar”, con trece canciones de su autoría (12 en español y una en armenio). En 2017 llegó “De Leones y Deshielos” junto a una banda de talentosos colegas. Además, Alin fue parte de TV Rock del País, conducido por Bebe Contepomi y cuenta con una extensa carrera que la ha llevado por escenarios del país y de Armenia. Antes de sus presentaciones en nuestra provincia y tierras vecinas, habló con El Tribuno sobre los desafíos de la composición y la cultura de nuestra zona.

Iniciás una gira que te llevará por el NOA en varias fechas. ¿Qué expectativas tenés y qué podés adelantarnos de los shows en Salta y Jujuy?

Estoy muy feliz de poder llevar por primera vez mis canciones a las hermosas provincias del norte. Voy a hacer shows en formato acústico junto a mi guitarra en distintos lugares de Tucumán, Salta y Jujuy durante una semana. Cantaré canciones de mis dos discos y también algunas sorpresas del cancionero popular. Espero poder conectar con la gente a través de mis temas y seguir descubriendo lugares, música y personas de estas maravillosas provincias.

Es tu primer tour en nuestra región, que le ha dado grandes nombres al cancionero popular. ¿Lo vivís como una responsabilidad? ¿Te has sentido influida por los compositores de nuestra zona, harás covers en tus recitales?

El NOA es una región con una cultura musical enorme y muy rica. Aunque en mis canciones mucho no se note, me gusta mucho la música folclórica y sí creo que me ha influenciado en muchos sentidos. Más que una responsabilidad, siento que es un gran honor para mí poder llevar mi música para allá, compartirla y también nutrirla.

¿Cuál es el desafío y la vez la alegría más grande que te ha dado el camino de la composición?

Escribir canciones para mí siempre es un desafío. Un desafío conmigo misma en primer lugar, al expresar con emoción y honestidad lo que pasa por dentro. Es decir, que las canciones sean auténticas y que reflejen de la mejor manera posible un momento y un sentimiento. Y luego un desafío con los oyentes al cantar esa canción y hacerla de todos. Poder generar emociones en otras personas a través de mi música y que las atraviese en algún sentido.

En cuanto a la alegría más grande que me dio la composición, es escuchar a otros artistas interpretar alguna de mis canciones. Es algo muy hermoso y muy profundo.

¿Qué encontrará la gente que vaya a verte? ¿Cómo definís a tu música o tus canciones?

La gente que vaya a verme en alguno de los shows de la #GiraNorte se va a encontrar con una Alin real, auténtica, cantando las canciones sola con su guitarra, así como nacieron. Va a escuchar canciones que son historias, y descubrirá secretos y anécdotas de las mismas. Porque así defino yo mi música: las canciones son momentos. El momento pasa pero la canción queda, y eso es lo maravilloso.

Has compartido escenario con colegas de la talla de Ismael Serrano o León Gieco, entre otros. ¿Qué te ha dejado esas experiencias y con qué artista desearías compartir un show, y aún no se ha dado la oportunidad?

Compartir escenario con aquellos grandes artistas fue un placer y un honor inmenso. Momentos que quedan guardados por siempre en el corazón. Y además, en su momento fueron grandes impulsos para mí para seguir creyendo y confiando en mi camino como cantautora. Por suerte en este camino voy conociendo excelentes artistas todo el tiempo en cada lugar que voy y es algo hermoso poder compartir con cada uno de ellos y nutrirme siempre de algo nuevo y distinto.

Me encantaría poder conocer y compartir un show con la brasilera María Gadú, cantautora a la cual admiro. Y por supuesto, si hablamos de sueños, sería compartir una canción con el maestro Charly García.

En diciembre de 2014 editaste tu primer disco titulado “Buscando el Ámbar” y en 2017 “De Leones y Deshielos”...

Mis dos discos reflejan momentos diferentes de la vida. Experiencias vividas en distintos tiempos y lugares. Creo que ambos logran transmitir con honestidad lo que busca expresar cada canción y cada historia. Y ambos están grabados con una banda de excelentes músicos e invitados. En cuanto a las diferencias entre ellos, siempre digo que para mí, Buscando el Ámbar es más “feliz” y esperanzador y De Leones y Deshielos es más melancólico, con canciones fuertes y vulnerables al mismo tiempo.