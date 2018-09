“Es increíble que haya gente que no quiera que sus hijos aprendan cómo identificar un abuso sexual”

En Salta se realizó el primer encuentro de Mujeres Líderes para Construir Igualdad, en el que estuvo presente Heidi Canzobre, directora nacional de asistencia técnica en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). En el evento que se realizó el miércoles, organizado por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta, el Colegio de Psicólogos y la Municipalidad de Salta, se reconoció a 16 mujeres por su trabajo a favor de la igualdad entre géneros.

Antes del acto, la funcionaria del Estado nacional dialogó con El Tribuno acerca de los planes del INAM para favorecer vidas libres de violencias para las mujeres e igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas.

Aseguró que en el presupuesto que se presenta para el año que viene, por primera vez se van a identificar las carteras asignadas dentro de cada organismo, en especial, en la temática género. Canzobre se refirió a la movida internacional Con mis hijos no te metas, que cuestiona la educación sexual integral (ESI) con perspectiva de género y que hace un uso “no inocente” de la “mal llamada ‘ideología de género’”, según explicó la especialista.

“Sabemos que los índices de femicidio en el NOA y, en particular en Salta, son preocupantes. Siempre lidera lamentablemente esas estadísticas”, se mostró preocupada.

¿Qué acciones lleva adelante el INAM para favorecer la igualdad entre géneros?

En el instituto estamos trabajando en el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, un mecanismo central para la institucionalidad de género en nuestro país. Es un proyecto con el que cuentan casi todos los países de la región, excepto Argentina y Cuba, por lo cual estamos muy atrasados. Nuestra prioridad en la gestión al comienzo fue presentar el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, sabiendo los índices con que contábamos en nuestro país y siendo esto una demanda de la sociedad, del movimiento de mujeres, en particular, luego del Ni Una Menos. Ese plan ya está en ejecución con excelentes resultados. Entonces nos planteamos un marco más amplio: no solo actuar contra la violencia, sino también por la igualdad de oportunidades y derechos. Sabemos que lo único que va a lograr disminuir y eliminar la violencia contra las mujeres es lograr una mayor igualdad entre varones y mujeres.

¿En qué consiste el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos?

El plan empezaría a correr el año que viene. Consiste en que cada ministerio y cada institución del Ejecutivo nacional se comprometa en acciones en pos de la igualdad. Van a estar establecidos no solo los compromisos asumidos, sino también los indicadores para que la misma ciudadanía haga un seguimiento del plan y veamos resultados en los plazos indicados en la ejecución del plan.

¿Hay recursos para que este plan se lleve a cabo?

Sí, desde ya. De hecho, en el presupuesto que se presenta para el año que viene, por primera vez se van a identificar las carteras asignadas dentro de cada organismo, en especial, en la temática género. Ese es un ejercicio que estamos haciendo. Hace unas semanas, encabezada por el Ministerio de Hacienda, se hizo una sesión para que cada uno de los ministerios revisara su presupuesto con perspectiva de género.

Al ver el mapa de la Argentina, ¿cómo está la situación de género en el noroeste argentino?

Sabemos que los índices de femicidio en el NOA, y en particular en Salta, son preocupantes. Siempre lidera lamentablemente esas estadísticas, de acuerdo con las cifras oficiales con las que afortunadamente contamos y que se van construyendo. Vemos un gran compromiso de la Provincia por empezar a reducir estas brechas y estos índices. Hay distintos planes que hacen foco especial en el NOA, como el plan ENIA, de embarazo no intencional en la adolescencia, por los índices que tiene. Esto es algo que hay que atacar, si queremos pensar en igualdad de oportunidades y derechos porque una niña o adolescente con un embarazo va a tener restringido su futuro de manera desigual y su acceso no solo a la educación sino también al trabajo.

A nivel internacional, va a haber propuestas específicas sobre violencia contra las mujeres, como la Iniciativa Spotlight, que tiene financiamiento de la Unión Europea y es ejecutada por Naciones Unidas. Salta y Jujuy son unas de las provincias seleccionadas.

Hay una movida -”Con mis hijos no te metas”- en contra de la educación sexual integral (ESI) con perspectiva de género ¿Qué políticas públicas hay para que se logre un acceso real a este derecho?

La realidad es que el plan ENIA hace mucho foco en la ESI. Es uno de los ejes del plan. Hay que hacer mucha fuerza desde los distintos sectores para que no se avance con estas cuestiones y desmitificar también porque creo que hay mucho desconocimiento con respecto al tema, si no se investiga un poco sobre de qué se trata la ESI. Me cuesta pensar que haya gente que no quiera que sus hijas e hijos aprendan cuestiones tan básicas como identificar un abuso sexual. Cuando hablamos de embarazo en la adolescencia y en la niñez, muchas veces lo que hay atrás es un abuso. No hablamos ni siquiera de relaciones consentidas, sino de cuestiones ilegales, de acuerdo con nuestra legislación actual.

Pensar que niños y niñas identifiquen este tipo de cuestiones es algo básico y un problema que es dolorosísimo. Creo que muchas veces se mira al costado porque nos cuesta aceptarlo y reconocerlo pero, si no lo miramos y no lo reconocemos, no tendremos el primer paso para reducirlo y eliminarlo ni políticas en contra de eso.

La ley de ESI está vigente hace más de 10 años en nuestro país. No podemos dejar de implementarla y hay que revisar los mecanismos dentro de todos los niveles. No podemos dar un paso atrás en estos temas, si queremos lograr vidas de niños, niñas y mujeres libres de violencia.

Quienes están al mando de esta movida hablan de ideología de género, en vez de perspectiva de género. ¿Cuál es la diferencia entre ambas frases?

Bueno, eso no es inocente. La mal llamada “ideología de género”, que no es tal, tiene que ver con una amenaza que se percibe por cierta parte de la sociedad frente al avance del feminismo, que también está relacionada con un desconocimiento de lo que busca el feminismo, que es la igualdad de varones y mujeres. Frente al desconocimiento y al sentir amenazados ciertos privilegios que tuvieron ciertos sectores, se necesita construir un discurso para correr algo. Si escuchamos con un poco de atención y de sentido, nadie va a estar en desacuerdo en pensar en una sociedad de iguales. Es muy difícil que alguien esté en desacuerdo en que un sector deje de ser oprimido, como somos las mujeres en nuestra sociedad.

¿Quién puede querer seguir pensando que las mujeres y niñas, en el peor lugar que nos podemos encontrar, el lugar más inseguro para nosotras, no es la calle, sino nuestros hogares, o que es más probable que nos violenten o que nos maten nuestras parejas íntimas? Esa es una cuestión en la que como sociedad no podemos estar de acuerdo. No podemos no querer tomar medidas en contra de eso. Esto es pensar en terminar con la violencia de género.

Vivimos en sociedades patriarcales pero tenemos que pensar que, cuando gana derechos un sector oprimido de la sociedad, ganamos todas y todos.