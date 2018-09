En menos de tres meses, murieron 11 gatos envenenados en una cuadra

La comunidad de barrio Luján está preocupada porque murieron 11 gatos envenenados en menos de tres meses en una sola cuadra. Hoy a la mañana, los vecinos se reunirán para organizarse frente a lo que han sufrido sus mascotas. Desde la Municipalidad les recomendaron hacer las denuncias por crueldad animal en la Policía, aunque no conocieran a los responsables.

Dardo Siares se comunicó con El Tribuno para difundir la situación dramática que viven por la pérdida de decenas de mascotas intoxicadas. El colmo fue el miércoles de la semana pasada, cuando cuatro gatos aparecieron muertos con signos de haber sido envenenados.

Cansadas y dolidas, dos jóvenes decidieron colocar un pasacalles para escrachar a las personas que creen responsables de esta "matanza indiscriminada de animales", como la calificaron.

El subsecretario de Políticas Ambientales y Zoonosis de la Municipalidad de Salta, David Ferri, dijo a El Tribuno que, cuando se encuentra un animal envenenado, lo principal es no tocar el cuerpo porque no se sabe qué clase de veneno se utilizó. Explicó que, por lo general, se usan derivados de organofosforados, pesticidas empleados en la producción de tabaco, que están prohibidos pero igual se consiguen en el mercado informal.

"Si el animal está vivo, lo primero que hay que hacer es levantarlo. Por supuesto, ponerse guantes o embolsarse las manos y trasladarlo a la veterinaria más cercana en forma urgente para que reciba asistencia médica. Después, radicar la denuncia por crueldad animal. Si se sabe quién es el responsable, con nombre y apellido", manifestó.

Dijo que, si no se sabe quién es el autor del envenenamiento, la denuncia se debe hacer de todos modos, mencionando la ley 14.346, que establece penas para los que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.

Si el animal ya está muerto, hay que llamar al 0800-777-4400, el teléfono para emergencias ambientales de la Municipalidad.

El funcionario explicó que la principal forma de evitar el envenenamiento de los perros es que estén dentro de la casa y que, cuando salgan, lo hagan con supervisión de sus dueños, con correa y collar, para observar qué se meten en la boca.

Ferri observó que, como los gatos tienen un hábito más independiente, quizás es más difícil mantenerlos dentro de la vivienda. "La manera de prevenir es tener los animales dentro de la casa. Si no están libres en la vía pública, no hay quién los pueda matar", dijo.

Ayer por la mañana, El Tribuno entrevistó a nueve personas de barrio Luján, que sufrieron las pérdidas de gatos y de perros envenenados. Dijeron que sus mascotas solían estar dentro de sus casas y que, si salían, estaban por los alrededores de las viviendas. Incluso algunos afirmaron que sus gatos no salían y que el veneno fue arrojado por las ventanas hacia adentro.

Lamentaron que nadie hubiera visto al o a la responsable del envenenamiento, aunque tienen sospechas sobre quién pudo haber sido.

Se mostraron preocupados porque el veneno que mató a sus perros y gatos podría matar a un niño que tocara la sustancia o al animal intoxicado. "Me gustaría que esto sirviera para que tomáramos conciencia. Me parece inhumano lo que hicieron. Es horrible la forma de proceder de esta gente. Es una pena que no valoren la vida. Da una impotencia total", manifestó Siares.

"Es muy grave. Estamos dolidos. Es un problema, no solo por los animales. Hoy fueron gatos, mañana son perros y otro día, niños. Hay muchísimos que juegan en la calle", agregó Jimena García.

"Adoramos las mascotas, así como al perro, al gato. Una trata de cuidarlos y de que no les falte nada, especialmente cariño y alimento", aseguró Yolanda Censano.