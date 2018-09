Entre Nueva York y Buenos Aires

Nueva York y Buenos Aires fueron el miércoles pasado escenarios del contraste económico que vive el país. En la ciudad norteamericana se anunció un nuevo acuerdo con el FMI, lo que significa tener que depender del endeudamiento externo porque el país gasta mucho más que lo que genera. Y en la capital porteña, en la Bolsa de Cereales, se presentaron los números de la campaña agrícola 2018/19, que reflejan la actividad que traerá los dólares. Ese contraste no es nuevo. La diferencia es que ahora es más evidente.

Siempre y cuando no haya contingencias climáticas adversas, como en las últimas dos campañas agrícolas que se pasó de una inundación a una feroz sequía, la cosecha de los seis principales cultivos (soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada) alcanzaría las 125,9 millones de toneladas. Todo un récord productivo.

La cosecha le aportará al PBI nacional un crecimiento de 1,6%, que servirá para amortiguar la caída que tendrán otros sectores de la economía por la recesión. Según el cálculo de los especialistas de la Bolsa, el PBI global caerá 0,5 por ciento. El PBI agrícola, que alcanzará los 30.417 millones de dólares, tendría un incremento de 5,8% respecto de la campaña 2016/17. Y esto, vale la pena repetirlo, significa más movimiento de transportes, comercios y servicios en los lugares donde se desarrolla la agricultura.

Si la economía no atravesara por tantos descalabros, el impacto de la recuperación de la cosecha podría ser más importante. La estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires señala que los precios a cosecha de la próxima campaña son superiores en un 5% promedio para soja y maíz si se los compara con el ciclo anterior. Pero por el aumento de los derechos de exportación que dispuso el Gobierno a principios de este mes, la porción que capturarán los principales eslabones de la cadena en el PBI agrícola (producción, molienda, contratista) será más chica que lo esperado. ¿Quién aumentará su participación? No es difícil de adivinar: el Estado, que tendrá una recaudación adicional de US$ 2.900 millones.

El escenario, además, podría ser más auspicioso si el contexto global no estuviera afectado por la guerra comercial que lanzó Estados Unidos contra China y en el mundo se hablara más de libre comercio que de proteccionismo. Y también si el Mercosur hubiera sido más abierto en los últimos años. Según Nelson Illescas, de la Fundación del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), la Argentina tiene acuerdos comerciales de preferencia arancelaria solo con el 9,2% del PBI global. Chile, en cambio, tiene con el 88% del PBI mundial. La Unión Europea con el 33,6%, Estados Unidos, con el 33,9% y Canadá con el 54,7%. De prosperar los acuerdos comerciales que negocian el Mercosur con la Unión Europea, Canadá o Corea, entre otros bloques y países, la Argentina pasaría a mejorar su comercio con el 9,2% del PBI global al 36,2 por ciento.

Las negociaciones comerciales entre bloques no son la única vía para abrir mercados. China firmó, esta semana, acuerdos con el Gobierno para que 28 frigoríficos argentinos comiencen a exportar carne enfriada con y sin hueso. También se podrá vender semen y embriones bovinos. Y en diciembre próximo, con la visita del presidente Xi Jiping a la Argentina, por la cumbre por el G20, se espera cerrar la apertura china para caballos en pie, carne de cerdo, miel y cerezas.

Hoy el tipo de cambio es más conveniente para exportar que hace un año. Sin embargo, el país no puede depender solo de ese factor. También necesita previsibilidad para que las inversiones se consoliden y contar con una infraestructura logística eficiente. Eso requiere de un trabajo más complejo que un salto cambiario. Pese a las dificultades, el campo da pelea.