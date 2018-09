Loteo tomado: hacinados, siguen esperando respuestas

Vanesa Visa es la delegada del asentamiento compuesto por familias damnificadas en la inundación de 2017 que fueron ya adjudicadas para los lotes por el IPV pero reclaman porque aún no se los entregan. La referente explica que desde el municipio el funcionario Tomás Flores habría informado que recién en 30 días habría novedades para su grupo. Da cuenta de las presiones que reciben, no pueden iniciar otras acciones de protesta porque las autoridades les dijeron que perderán la adjudicación del IPV, "nos dijeron que si participamos con el otro grupo o nos asociamos nos van a desadjudicar. Todos tenemos necesidades, estamos en tiempos de política, todos juegan con la pobreza de la gente. Si el intendente Alberto Fermani fuera otro, nos ayudaría", expresa. También añade que "vamos a estar hasta que nos den una solución, no sé qué quiere el IPV. Queremos solo un pedacito de tierra. No sabemos más qué hacer. Intentamos poner una casilla y no nos dejaron".

El martes la policía "me tomó los datos, me dicen que voy a ser citada por la fiscalía, me tratan de puntera. Yo le digo al intendente que venga un ratito aquí, no van a poder creer la forma en que cargamos el agua, cómo tiene la gente los baños. La gente está cansada de mentiras".

Perseguidos

Yanina Guerrero, referente de Familias Sin Techo, el otro grupo de la toma, explica que siguen a la espera. Comenta que fue citada por una captura de pantalla y le habrían preguntando en la policía si era o no de ella. Le informaron que deberá acudir después con la auxiliar fiscal Marcela Elías.

"Hace dos semanas no nos dicen nada". Sostiene que quisieron presentar papeles en la Municipalidad y no se los habrían querido recibir por estar en la ocupación. La situación es desesperante para las familias por las condiciones en las que permanecen y ante el tiempo transcurrido.

Yanina también expresa que en Las Lajitas "hay mucha pobreza, muchos jóvenes y adolescentes con hijos, no hay casi trabajo".

Siguen en el lugar, esperando que las autoridades provinciales y municipales les brinden una solución ante el déficit habitacional.