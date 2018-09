Parecen enemigos, pero son lo mismo

Los mismos resultados con propuestas diferentes... Desde estas líneas se ha sostenido en numerosas oportunidades que la ortodoxia económica, que atribuye como única causa de la inflación al déficit fiscal, en el fondo no es demasiado diferente al populismo y sus socios de izquierda, porque ambos sostienen posiciones equivocadas, pero funcionales entre sí.

El fracaso uno de los dos experimentos desemboca en una nueva experiencia del otro extremo, y así, transitando por las banquinas en lugar de avanzar "por la ruta" en términos económicos y sociales, cosechamos tropiezos y frustraciones, mientras las economías latinoamericanas avanzan raudamente, como pueden atestiguarlo aquellos que recuerdan cuando esas economías nos pasaron de largo, porque a esta altura ya las hemos perdido de vista.

Podría parecer que se exagera, pero basta tomar nota de nuestros indicadores económicos y sociales, comparándolos con los de esas economías hermanas al momento del centenario y luego en el bicentenario o el presente, para advertir que no hay tal exageración en absoluto.

La cuestión es "no trabajar"

También puede realizarse otro ejercicio, consistente en analizar las "propuestas" de los custodios de la fe y la de los popu - izquierdistas (o izqui-populistas) ya que ambos sugieren como forma de "avanzar" en términos económicos y sociales: "no trabajar"...

En efecto, según la ortodoxia económica se debe reducir hasta cero el déficit fiscal, lo que exige disminuir lo suficiente el gasto público para ese propósito. Sin embargo, el gasto público, aun el más improductivo, supone ingresos para quienes lo reciben, y aunque sin duda muchos de ellos no aportan nada, al menos en el presente (niños, jubilados, "ñoquis"), aun cuando no esté de por medio mala fe de esos receptores de ingresos, es claro que con esos ingresos se compran bienes y servicios que a su vez deben ser producidos, y, claramente, si se reducen tales compras, también lo hará la producción, con el resultado de que muchas empresas despedirán empleados, lo que hará que el déficit con respecto al PBI no baje, o no lo suficiente, lo que exigiría un nuevo recorte de gasto y así sucesivamente.

Sin embargo, esto no es lo más sorprendente, porque el "sacrificio" que hace la sociedad, especialmente la más afectada, vale decir, los desocupados, consiste, no en trabajar más por lo mismo, por ejemplo, sino en "no trabajar"... Verdaderamente, se trata de una propuesta curiosa, porque la idea del sacrificio bíblico es "ganar el pan con el sudor de la frente" en lugar de vivir de rentas, como lo hacían Adán y Eva antes de que los echen del Paraíso, pero de ninguna manera se entiende la idea del "sacrificio" cuando éste consiste en no poder ganar el pan porque se ha perdido el empleo, esto es, se pide, no ya sacrificios, sino "no trabajar"...

Por otra parte, en el otro extremo, el izqui-populismo, como "solución" propone paros, huelgas, piquetes, movilizaciones, echar al gobierno (¿no es esto destituyente?). En pocas palabras, la solución del izqui - populismo es también "no trabajar"...

¿Hay alternativas?

Claramente, el popu - izquierdismo y la ortodoxia no ofrecen soluciones, porque éstas se encuentran en el trabajo fecundo y no en los despidos ni en las "inmovilizaciones" que, en ambos casos, conducen a pérdidas en el PBI y más retroceso para nuestra Argentina.

Una forma alternativa de "salir de las banquinas" podría ser aceptar que la inflación obedece a distorsiones de la demanda, pero también de oferta (tarifas, tipo de cambio, altos márgenes de ganancia, altas tasas de interés) y que está bien bajar el déficit, pero a condición de que éste se logre aumentando el PBI y no solo bajando el gasto, sin perjuicio de un genuino esfuerzo para mejorar la calidad de ese gasto, por ejemplo, reemplazando progresivamente el gasto público corriente por gastos de capital e inversión pública.

Otra forma sería bajar la tasa de interés, porque a la vez que comprime la economía, es un componente de los costos de producción y comercialización.

También, ejercer un sólido control sobre la inflación, con una razonable apertura de la economía, a la vez que se neutralizan las disparadas del dólar quitándole capacidad de compras masivas a los bancos vía encajes e interviniendo el Central para evitar que el tipo de cambio tenga subas desproporcionadas.

Por último, la decisión sincera del gobierno de bajar el déficit no tiene por qué cumplirse excluyentemente buscando dólares de quien nos los preste, por barata que sea la tasa de interés que se nos cobre, porque ese déficit se debe saldar en pesos ya que ésa es la moneda con la que se paga el gasto público, y a cambio, la deuda del país se agiganta.

Si la idea absolutamente legítima y compartida, es que el déficit debe bajar, perfectamente puede lograrse financiándolo en pesos, con garantías reales hacia el Banco Central y compromiso de cancelación de estos préstamos a futuro cuando el déficit haya desaparecido, rodeadas estas operaciones de todos los recaudos y monitoreos necesarios.

En resumen y como se ha planteado en otras notas, se necesita más ciencia y sentido común y menos fundamentalismo de la ortodoxia, del marxismo y del populismo, si que este último tiene algún basamento teórico que exceda sus propuestas sin sentido. Después de tantos años de alternancias entre estos dos extremos, parece que es hora de apostar a algo diferente, con mayor realismo y, seguramente, con mejores resultados.