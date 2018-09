Piden trabajo en la obra de la futura Casa de la Cultura

Hace más de dos semanas que desocupados de Tartagal se ubican frente a la parroquia La Purísima con la esperanza de conseguir un puesto de trabajo en la obra de construcción del centro cultural, cuya obra ya fue adjudicada y se encuentra pronta a iniciarse.

La obra tiene un presupuesto de unos 50 millones de pesos que corresponden al Fondo de Reparación Histórica, fue adjudicada mediante licitación a la constructora salteña Romero Igarzábal y a pesar que el municipio ya acondicionó el predio de unos mil metros cuadrados, los trabajos todavía no se inician como tampoco la contratación del personal. "Hace más de dos semanas que estamos acá "portoneando" a ver si logramos un puesto de trabajo. Es una obra importante y lo único que queremos es trabajar. Yo hago changas pero estoy acá esperando que se comience a tomar a la gente. Todavía no viene nadie de la empresa y dejé hace un mes de hacer changas porque quiero tener una oportunidad. Seguiremos a la expectativa y aunque no pertenecemos a ninguna agrupación de desocupados vamos a seguir esperando. Los únicos que se acercaron fue personal del municipio que vienen a limpiar el predio pero nada más", precisó uno de los desocupados.

Otro de los jóvenes que permanecen apostados en ese lugar, dijo: "La única manera de conseguir un puesto de trabajo es portonear desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tengo tres hijos que man tener", expresó.