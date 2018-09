Tres jóvenes artistas llevan talento salteño a La voz argentina

Jóvenes y carismáticos, conocen el mundo de la música y los vaivenes de la vida del artista pero se animaron a más y fueron tras la búsqueda de conquistar un público masivo.

Entre miles de salteños y algunos vecinos de Jujuy y Tucumán formaron parte del casting en el que solistas y dúos buscaban quedar seleccionados para el programa televisivo que busca la mejor voz y que es éxito en el mundo.

José David Pla llegó con su guitarra, experiencia en diversos escenarios y una fuerte historia.



“Hace tiempo que vengo trabajando en la música y tratando de sobresalir sobre todo en Salta, que está llena de cantores”, contó el músico a El Tribuno, apenas unas horas antes del estreno del programa.

Rápidamente aclara cómo se siente por haber quedado seleccionado: “Es impresionante haber sido elegido entre miles de todo el país. No lo podía creer”.

David tiene 25 años, es papá de una pequeña de 5 años -que desde los 3 sube a los escenarios y lo acompaña a cantar- y espera la llegada de un nuevo hijo que, según contó, “todavía no se deja ver”.

Desde chico vivió la música de cerca, pero sin embargo su sueño estaba en el fútbol. “Jamás pensé que iba a terminar cantando, a los 3 años comencé a jugar al fútbol en Villa Mitre con Jorge Honecker y a los 14 ya estaba entrenando en la primera de Atlas de su mano. Me animé a ir a Buenos Aires y me seleccionaron para Platense y luego pasé a Huracán”, recordó Pla.

Pero a los 17 años regresó a Salta y su mirada sensible detectó que su mamá no estaba bien, por lo que se quedó y llegó a jugar en la Primera local y Tercera de Juventud. A solo unos meses de esa decisión su madre falleció y David se hizo cargo de sus hermanos menores de 8, 10 y 12 años. “No me quedó otra que empezar a trabajar y fue cuando comenzó mi vida como cantante. Si bien ya lo hacía, no pensaba que mi destino sería la música”.

De Seres a La voz...

Mauro Afranllie y Juampi Pellicer transitan la música junto a Diego Garzón en el grupo Seres desde hace casi dos años.

Incentivados por amigos llegaron al casting para dúos. “Después nos llamaron y fue todo como muy shockeante”, relató Juampi.

En una carrera vertiginosa estos jóvenes, ambos de 24 años, sacaron su primer disco en octubre del año pasado y sueñan con que su trabajo se conozca más en todo el país.

Se conocieron en la UNSa, en el curso de ingreso hace más de 5 años. Hoy, además, los dos están pronto a recibirse, Juampi, de ingeniero agrónomo y Mauro, de ingeniero en recursos naturales.

“Para nosotros es un sueño estar en el programa y queremos establecernos en la música popular y hacer una carrera”, dijo Mauro.

Coinciden en que lo más importante es la experiencia y solo quieren -igual que David- que un coach de la vuelta.





Comienza mañana la 2 temporada del programa, éxito en el mundo

La voz es un formato estrenado originalmente en Holanda, en 2010, en el que un grupo de cantantes amateurs audiciona a ciegas frente a cuatro artistas consagrados, que sólo giran sus confortables asientos para verlos una vez que, cautivados por su talento, deciden sumarlos a sus equipos.

El programa resultó ser un éxito y fue adaptado en 145 países, con grandes nombres entre los que se puede mencionar a Mika, Ricky Martin, Tom Jones, Dolores O’Riordan, Alejandro Sanz y Rosario Flores ocupando los sillones rojos.

En Argentina se realizó una primera versión en 2012, con Soledad Pastorutti , Axel , José Luis “El Puma” Rodríguez y el dúo Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas) como coachs. Seis años después de aquella primera experiencia que consagró al rosarino Gustavo Corvalán como ganador, Telefe presenta la segunda temporada del reality.

Versión 2018

Tini Stoessel, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Axel serán los coachs encargados de elegir aspirantes, formarlos y ponerlos en competencia, de cara a encontrar al gran ganador de la nueva temporada.

Esta vez, además de Marley y el jurado, en el programa también estará Cande Molfese: a través de las redes sociales, la influencer mostrará “los detalles del show”.

La competencia se hará en cinco etapas. 1) Audiciones ciegas: de espaldas a los participantes, los coachs deberán seleccionar a sus preferidos. Si hay dos o más que se interesan por la misma voz, el participante decidirá con quién se queda. Cada coach formará su equipo y tendrá como misión “sacar lo mejor de cada uno de ellos”.

2) Batallas: en parejas, los miembros de un mismo equipo se enfrentarán entre sí: interpretarán la misma canción. Sólo uno de ellos avanzará a la siguiente ronda.

3) Knockout: una pareja de participantes del mismo equipo deberá cantar dos canciones diferentes. El coach seleccionará a uno de ellos.

4) Playoffs: los artistas se presentarán individualmente.

5) Shows en vivo: para definir al ganador, los participantes serán sometidos al voto del público.

Todo está preparado para que inicie el show y los coachs trabajen con sus seleccionados: un piano, una batería, guitarras y sillones recrean una sala de ensayos. Desde ahí cada aspirante preparará sus canciones de cara a las batallas y las distintas instancias que atravesarán. Finalmente, sólo uno volverá a casa consagrado como “La voz argentina”.