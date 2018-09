Guido Sandleris: "Ni loco compraría dólares ahora"

Guido Sandleris, nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que asumió el pasado miércoles sus funciones al frente de la entidad monetaria en reemplazo de Luis Caputo, se mostró optimista respecto a las perspectivas económicas tras las medidas anunciadas la semana pasada.

En una entrevista con La Nación, el licenciado en Economía dijo este domingo estar confiado de el nuevo esquema de estabilización que se tendrá en cuenta de ahora en más: "Lo que vamos a hacer es muy distinto a lo que se venía haciendo y apunta a la raíz del problema que tenemos en términos de inflación y de volatilidad; cuando el mercado lo comprenda, será efectivo", manifestó.

En su primer conferencia de prensa, Sandleris anticipó que su gestión se enfocará en la reducción de la inflación y tendrá dos elementos centrales: por un lado el estricto control de la base monetaria, que tendrá crecimiento cero en los próximos meses; y por el otro, la "delimitación de zonas de intervención y no intervención en el mercados de cambios" para contener las fluctuaciones en el precio del dólar.

El Presidente del BCRA habló este domingo sobre la reacción del mercado tras asumir en el cargo y alegó que "estos dos días (jueves y viernes) quedaron como una 'transición'". "No se puede juzgar el nuevo esquema, que tiene por corazón una política monetaria muy restrictiva y que apunta a asegurar que la economía volverá a anclar sus variables nominales (inflación, tipo de cambio), por estos dos días", expresó al matutino.

"Siempre que se pone en marcha un esquema nuevo hay un período de transición y adaptación del mercado hasta que se acomoda a las nuevas reglas y las señales que va dando el Central", explicó. Cuestionado sobre hasta cuándo durará la recesión de la economía, Sandleris expresó: "No sé si como Banco Central tengo que hacer pronósticos acerca de cuándo comenzará a recuperarse la actividad económica. Es indudable que hubo varios factores y nosotros creemos que el año próximo la actividad debería recuperarse". Ante la consulta de si este lunes invertiría en comprar dólares antes de que coticen a $44, o si apostaría por un plazo fijo, el economista fue tajante: "Ni loco compraría dólares en este momento. Me parece que lo que vamos a ver es este Banco Central cumpliendo todo lo que anunció y eso hará que el peso preserve su valor. Me parece que hay instrumentos mucho más atractivos", sostuvo.

En ese misma línea, el funcionario desmintió "categóricamente" un plan para dolarizar la economía argentina. "Lo desmiento categóricamente: nunca estuvo en nuestra cabeza volver a un régimen como la convertibilidad, porque ya aprendimos los problemas que genera", afirmó. Respecto de su flamante cargo al frente del BCRA, Sandleris comentó que "la parte más complicada es que yo soy de perfil bajo y me dediqué a la academia, no estoy acostumbrado a la exposición que tuve estos días". "Tengo muy claro que el de presidente del Banco Central no es un cargo popular, no inaugurás autopistas ni anunciás obras nuevas. Todavía no empezamos a hacer lo que dijimos que vamos a hacer y ya hay críticas", sentenció. Pese a eso, consideró que, "salvo excepciones, fueron bastante generosos en los perfiles que escribieron".