Para Menem, el espacio que crearon Massa y Urtubey "va a ganar las presidenciales"

El ex presidente Carlos Menem consideró hoy que el nuevo espacio que crearon el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, "va a ganar" las próximas elecciones a jefe de Estado.

En diálogo con Radio 10, el ex mandatario nacional resaltó que "siempre el peronismo tuvo problemas", pero cuando llega el momento de los comicios "se unen todos".

De esta manera, Menem celebró el encuentro que la semana pasada encabezaron Massa y Urtubey junto al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y al jefe del bloque Justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto.

"Con esos nombres creo que vamos a hacer una excelente campaña y que vamos a ganar las primarias y las presidenciales. Esos cuatro son excelentes así que el candidato lo va a decidir la gente", opinó al respecto.

Si bien resaltó que todos ellos son una posibilidad para el futuro del PJ, Menem destacó que "el que realmente" considera que tiene que ser el postulante principal de ese espacio "es Pichetto".

Por otra parte, el ahora senador nacional sostuvo que el conductor Marcelo Tinelli "tiene toda la libertad habida y por haber" para presentarse también como candidato de la oposición, aunque aclaró que él "honestamente no lo votaría".

"Nadie le va a poner ningún obstáculo. Es un hombre público y si se expresa en el mundo de la política, tiene la posibilidad de conseguir lo que él pretende", manifestó.

Además, el ex presidente aseguró que su gestión no tiene "absolutamente nada que ver" con la actual administración de Mauricio Macri.

"No hace falta que yo reitere lo que dicen todos los medios, estamos mal. Espero que pronto mejoremos y podamos salir de esta difícil situación. El pueblo argentino merece un bienestar no enorme pero que le dé la posibilidad de crecer a través de lo que hace el gobierno", agregó.