Ricardo González se vistió de héroe en el Abierto de Güemes

Tras cinco días con los mejores golfistas del país, el primer Abierto Martín Miguel de Güemes, copa OSDE, llegó a su fin en el Salta Polo Club ayer a la tarde, después de un cierre de lujo que coronó al correntino Ricardo González, quien se vistió de héroe gaucho y aprovechó una penalización de Maximiliano Godoy para llevarse el primer premio. Un salteño también festejó: Tobías Santillán, de 17 años, fue el mejor aficionado.

El sol fue un gran protagonista en la competencia, como así también el verde césped de la institución de la zona norte capitalina, pero si de destacados se trata, no se puede dejar de mencionar al golfista nacido el 24 de octubre de 1969 en el Litoral, quien culminó una semana espectacular, con la victoria en el Pro-Am, la competencia previa (y mixta) de profesionales y amateurs, durante la tarde del miércoles y nada menos que el Abierto Martín Miguel de Güemes.

Si bien es cierto que Godoy estuvo al frente el viernes y sábado, mientras que Franco Romero lo hizo el primer día, González aprovechó una falta del bonaerense en el hoyo 13 para pasar al frente y no despegarse de la cima.

¿Qué pasó?, según contaron a El Tribuno los encargados de la organización, Godoy incurrió en una infracción a una regla de golf. ¿Cuál? jugar desde un lugar equivocado. La penalidad fue de dos golpes y nunca logró recuperar la punta.

Si bien González festejó el título como un verdadero campeón, en las palabras alusivas a las autoridades del Salta Polo Club y miembros de la Asociación Argentina de Golf, destacó el juego de su inmediato perseguidor. “Maxi Godoy ha sido el campeón moral de este Abierto”, dijo.

Francisco Cornejo, titular de la subcomisión de golf de la institución salteña también aprovechó para dialogar con los presentes y contó detalles del primer Abierto disputado entre el miércoles y ayer.

“Tras dos años en que lo hicimos nosotros, Tucumán quería recuperar el Abierto del Norte. Era importante que lo hagan, por eso dimos un paso al costado. Sin embargo los profesionales querían que Salta tenga una competencia y pedimos ser sede de un Regional que finalmente se logró. Espero que con el tiempo logremos los verdaderos frutos que un torneo de esta magnitud dio en otras regiones”.

Jorge De Rose, directivo de la AAG, tomó la palabra y por sobre todas las cosas, manifestó su felicidad de encontrar un campo de juego en tan buen estado.

“Una semana completa”

Luego de recibir su premio, González dialogó con El Tribuno y comentó: “Fue una semana completa y redonda por el Pro-Am y el torneo. Estoy contento por volver a Salta, es mi segunda visita y llevarme el título es muy interesante”.

Para el ganador, el campo de juego fue clave. “Para todos ha estado muy cómodo, los greenes muy receptivos y la cancha ha mejorado muchísimo, eso hay que destacar, ha sido un esfuerzo increíble para el Salta Polo Club”, dijo.

Sobre el nivel de juego, comentó: “Maxi Godoy ha jugado muy bien, lamentablemente por reglas le aplicaron multas, yo estaba latente y me pude llevar el torneo. Él ha jugado muy bien y no lo quiero dejar pasar”.

El flamante ganador del primer Abierto de Güemes, que el año que viene va a tener que defender la copa OSDE, no tuvo un año repleto de satisfacciones, aunque le fue muy bien en el circuito argentino.

“Gané en Mar del Plata y perdí en un desempate en Bahía Blanca. Después no jugué mucho afuera”, cerró el correntino.

“Que no termine en 2 o 3 años”

Francisco Cornejo, presidente de la subcomisión de golf del Salta Polo Club, pidió que “esta competencia no se termine en esta gestión, en 2 o 3 años, porque sería tirar una gota de agua en el océano. El Abierto nos llena de orgullo”.