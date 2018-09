Preocupa a fabricantes la ordenanza pirotecnia cero

La ordenanza aprobada el pasado miércoles 22 de agosto, en sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la ciudad de General Güemes, decretando la prohibición del uso de pirotécnica, puso en alerta a la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa), al considerar que esta decisión adoptada podría tener un efecto cascada en otras localidades, poniendo en riesgo la fuente laboral de muchas personas en todo el país, así lo hizo saber por medio de su representante el Sr. Ezequiel Asquinasi.

“Hoy más que nunca en la Argentina debemos cuidar cada puesto de trabajo. Si prosperara un proyecto para prohibir la pirotecnia en General Güemes, muchos trabajadores quedarían en la calle y sus familias perderían el ingreso que les permite comer y vivir dignamente. La industria de la pirotecnia y los fuegos artificiales genera 60.000 puestos laborales en el país, miles de ellos en Salta”. Para la Cámara se trata de una actividad lícita y legítima que forma parte de una tradición ya enraizada entre las costumbres argentinas, poder festejar con pirotecnia es un derecho que no puede ser impedido por una minoría.

“Los productos actualmente son completamente seguros, utilizándolos correctamente no existen riesgos de incidentes gracias a las mejoras en la calidad por los avances tecnológicos, los mayores controles, la responsabilidad social empresaria y la conciencia de los usuarios. Si se aprobara una prohibición resurgirían los productos ilegales, sin controles, que no cumplen normas de calidad. Esos sí serían peligrosos. Las prohibiciones también provocan que los vecinos compren en municipios cercanos, perjudicando a los comerciantes locales y las arcas municipales”, expresó Asquinasi.

En cuanto al ruido que producen las bombas de estruendo, para la Cámara no sería un problema debido a que son utilizados solo en las fiestas de fin de año. “En cuanto a los sonidos de los fuegos artificiales, se escuchan apenas dos veces al año por no más de 20 minutos en los festejos de nochebuena y año nuevo, mientras que todo el año se oyen caños de escape, motos, sirenas de ambulancias y bomberos, bocinas, construcciones, truenos y ladridos”. Tampoco sería legal el prohibir una práctica que se encuentra amparada por una Ley Nacional, “desde lo legal, la Ley N° 20.429 permite y regula la actividad en todo el país y una ordenanza municipal no puede prohibir algo que es de venta libre a nivel nacional. La Justicia ya declaró inconstitucionales a ordenanzas que pretendían hacerlo, las sentencias quedaron firmes. Cuando un legislador legisla contra derecho pone en riesgo los recursos de los vecinos, ya que el municipio se debe hacer cargo de las consecuencias de sus actos, además de que ellos mismos deben responder con su patrimonio”.

Ezequiel Asquinasi finalizó la justificación sobre los riesgos de poner en vigencia una ordenanza sobre pirotecnia cero diciendo: “Mientras aquí se planteó este tema, chicos y grandes de todas condiciones disfrutan de los fuegos artificiales en Disney, y las principales ciudades del planeta como Sidney, Dubái, New York o París compiten cada fin de año por brindar el mejor espectáculo pirotécnico. Por nuestra parte, desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa), entidad en la que participan todas las empresas del país, trabajamos día a día para crear empleo, mejorar la calidad y seguridad de los productos y llevar felicidad a los hogares argentinos”.

En General Güemes la ordenanza de pirotecnia cero se aprobó a consecuencia de una lucha que entablaron agrupaciones proteccionistas de animales y una fundación que trabaja con niños con Autismo. Estas instituciones se presentaron en varias sesiones ordinarias, donde pudieron exponer el profundo sufrimiento que al que son sometidos los niños y las mascotas, provocado por el fuerte sonido que generan las bombas de estruendo. El uso de fuegos de artificios en General Güemes no es privativo solo de las fiestas de fines de año, esta ciudad cuenta con un importante porcentaje de residentes bolivianos, las familias del vecino país se instalaron junto a sus costumbres y tradiciones, las que de alguna manera con el tiempo fueron adoptadas por la población local. Entre ellas se destacan sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Urkupiña y Copacabana, festividades que se caracterizan por el color, el baile y la música. Desde mediados de julio y durante todo el mes de agosto, se realizan estas fiestas que tienen como una de sus características el uso de gran cantidad de bombas de estruendo y fuegos de artificio, es decir que durante esos dos meses los ruidos son constantes.