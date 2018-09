Preocupan los casos de epilepsia

En Salta, solamente en el sistema de salud pública, se registran 6.000 casos de epilepsia; dato que destaca alarmado el neurólogo y especialista del tema Juan Pablo Zorrilla.

El profesional señala que si se suma al sector privado, la cantidad de personas afectadas rondan entre 11.000 y 13.000.

Zorrilla manifestó su preocupación, ya que comparado con otras regiones Salta tiene una prevalencia del 1%, mientras que en otros países la media está entre el 0,5% y 0,7% de casos.

Estos datos motivaron la realización de distintas actividades de concientización en la provincia.

Desde ayer se lleva adelante la Semana de la Epilepsia bajo el lema "La epilepsia en la vidriera". Por este motivo, estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Salta colaboraron haciendo encuestas entre las personas que circulaban por la peatonal Alberdi y la plaza 9 de Julio.

Encuestas

Bárbara, una de las estudiantes que estaba en la plaza, habló con El Tribuno y dijo: "Es evidente que la comunidad no sabe qué es una epilepsia o desconoce cómo actuar frente a un ataque de convulsión".

Los universitarios, luego de hablar con sus entrevistados, les señalaban los aspectos positivos y negativos de sus respuestas, cómo actuar durante un ataque epiléptico y además se hacía entrega de un folleto informativo.

En tanto, mañana y el viernes, en la Cámara de Comercio e Industria, se dictará una charla a cargo del doctor Juan Zorrilla, con entrada libre y gratuita, para aquellos que quieran interiorizarse más en el tema y develar "mitos y verdades" de la epilepsia.

El profesional se refirió a algunos mitos que hay sobre la enfermedad: "Es mentira que el paciente, durante un ataque, se trague la lengua. No hay que meterle nada en la boca, hay que ponerlo de costado y sostenerlo de la cabeza para que no se golpee con el piso. Cuando la crisis termina no hay que incorporarlo, se lo debe mantener con calma hasta que el paciente recupere la conciencia".

Por otro lado, mencionó que es falso asociar a la epilepsia con una discapacidad o decir que los pacientes con esta enfermedad no pueden hacer actividad física, porque con un buen tratamiento y control, es posible.

También a partir de hoy habrá un estand informativo sobre Mitre 23, en la vereda del Centro Cultural América. Esto estaba previsto que arrancara ayer, pero fue imposible. El doctor Zorrilla tuvo que compartir una carpa con Información Turística de la Provincia y era difícil realizar la actividad de concientización.