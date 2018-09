Renunció Mario Quintana: se despidió de su equipo y leyó un poema budista

El ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, se alejó hoy del Gobierno nacional, tras rechazar continuar en la gestión del presidente Mauricio Macri en otro cargo.

Quintana, quien junto con Gustavo Lopetegui fue desplazado por Andrés Ibarra como número 2 de la Jefatura de Gabinete como consecuencia de los cambios dispuestos por el presidente Mauricio Macri, visitó esta mañana por última vez el despacho Presidencia de la Casa Rosada.

El ahora ex funcionario dejó su cargo en presencia de sus más estrechos colaboradores en la sede gubernamental, luego de haber formalizado su renuncia tras las nuevas designaciones que dispuso el Poder Ejecutivo este lunes.

Macri, quien compartió innumerables reuniones con el empresario, saludó al saliente funcionario.

Según trascendió, Quintana, quien acompañó la gestión de Marcos Peña, desde la jefatura de gabinete, no ocupará ningún otro cargo en el gobierno.

Quintana, recientemente vendió las acciones de la reconocida cadena comercial FarmaCity y ahora se va del Gobierno.

Según trascendió, se despidió de sus asesores a través de la lectura de un extenso poema del monje budista Thich Nhat Hahn, que comienza diciendo "No digas que partiré mañana porque todavía estoy llegando".