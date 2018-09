Blanco negó una posible partida de Centurión

El presidente de Racing, Víctor Blanco, negó que Ricardo Centurión pudiera marcharse de la institución ante un posible interés de Rayados de Monterrey.

“No llegó ninguna oferta formal, pero no es momento de vender un jugador de la calidad de Centurión”, se adelantó el dirigente.

Blanco destacó las “cualidades deportivas” del futbolista y fue claro: “Hoy no estamos pensando en vender a ningún jugador, se cerró el mercado de pases y no tenemos la cabeza en eso”.

Sobre los silbidos que recibió Centurión antes del partido frente a Rosario Central, indicó que “lo habrán silbado 100 personas de los 30 mil que estaban en la cancha”.

Por último, hizo referencia al posible retiro de Lisandro López en diciembre, algo que dio a entender el propio delantero.

“No creo que se vaya en el corto plazo. Tiene mucho hilo en el carretel todavía”, manifestó en declaraciones formuladas a Radio Rivadavia.