Gimnasia Celeste mantiene la cima tras una nueva goleada

Gimnasia y Tiro Celeste sigue firme en la cima de la posiciones en primera de damas del Torneo Honor de hockey sobre césped. Las chicas albas vencieron en la undécima fecha a Tigres Negro y tienen una ventaja de seis puntos sobre Popeye A. Con tres fechas por jugarse están cerca de adueñarse de la fase regular.

Gimnasia sumó su décimo triunfo en la competencia al golear 5 a 1 a Tigres Negro jugando en San Lorenzo. Están invictas y el próximo fin de semana podrían convertirse en las mejores de la primera fase si se combinan un par de resultados.

Popeye A también goleó en condición de visitante, 4 a 0 a Cachorros y no se baja de la posición de escolta tras ocho triunfos, un empate y dos derrotas. No es usual ver a las espinacas en esta posición puesto que han dominado de principio a fin las últimas temporada, pero en esta ocasión Gimnasia se muestra fuerte de cara al tramo final del Honor.

La 11ª fecha se completó con la goleada 5 a 0 de Popeye B sobre Tigres Rojo y el triunfo de Jockey Rojo sobre Universitario Rugby por 5 a 1.

En tanto, en la división B de primera sigue liderando Popeye C tras vencer a Universitario Hockey por 2 a 0; lleva una ventaja de siete puntos sobre Jockey Blanco.