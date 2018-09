Cómo quedará Del Potro en el ranking después del US Open    

El ranking mundial ATP puede cambiar sustancialmente con este US Open.

La temprana eliminación de Roger Federer, el lunes por la noche, en manos de John Millman, puede colocar a Juan Martín Del Potro muy cerca del segundo puesto del escalafón que, precisamente, le pertenece al suizo.

Federer llegó al US Open como número 2 del mundo, con 7.080 puntos, muy por detrás de Rafael Nadal, que suma por su parte 10.040 unidades. Y Juan Martín (3° con 5.500) está expectante. Pero también mira el retrovisor y sabe que si no sale campeón en Nueva York, puede perder el puesto frente a Novak Djokovic, sexto en el ranking con 4.445 puntos.

Si Delpo llegara a ganar el torneo quedará a solo 120 puntos de Federer (6.780 a 6.900), a partir del lunes. Para eso debería ganar una final en la que el rival podría ser el propio Novak Djokovic.

El serbio ya acumula en la Gran Manzana 360 puntos y puede seguir sumando mucho más. Su próximo rival será Millman, el que eliminó a Federer, mientras que en semifinales jugará contra el croata Marin Cilic (7°) o el japonés Kei Nishikori (19°). Si Djokovic ganara el US Open, desplazará al tandilense, ya que sumaría 6.445 puntos sobre los 5.980 que obtendría la Torre de Tandil en caso de perder la final.