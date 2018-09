Dos ex Central Norte refuerzan a Altos Hornos Zapla

A cuatro días del inicio del Federal A, Altos Hornos Zapla sigue sumando refuerzos pensando en el partido de este domingo, a las 16.30, frente a Juventud Antoniana en el estadio Martearena.

Los mediocampistas ex Central Norte, Nicolás Guzmán y Facundo Galarza, fueron los últimos en sumarse al merengue que ya cuenta en sus filas con dos salteños: Leonardo Silveira (ex San Antonio) y Juan Carlos Cartello (ex Gimnasia y Tiro).

El elenco jujeño tiene a Cristian Corrales como entrenador quien en la última temporada estuvo dirigiendo a Independiente de Hipólito Yrigoyen, en el Federal B, y llevó a Luis Guevara como refuerzo.

Cabe destacar que Altos Hornos Zapla fue invitado en el 2014 al Federal A y desde esta temporada siempre se mantuvo en la categoría.