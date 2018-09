Sobreviviente del accidente: "Cuando me desperté mis compañeros estaban muertos"

El joven agente Javier Olivera, el único sobreviviente de los cinco policías que viajaba en el auto Gol Trend, hizo un dramático relato del tremendo accidente ocurrido ayer en la ruta nacional 16, donde ocho personas perdieron la vida. No pudo ocultar su emoción al recordar a sus camaradas fallecidos, con los que minutos antes de la tragedia había compartido la jornada nocturna de trabajo en distintas unidades dependientes de la Regional N§ 3 Metán. Con ellos compartía a diario el viaje de retorno al pueblo de El Galpón, donde todos sus compañeros residían.

"Fue algo terrible, una experiencia muy fea, pero me doy cuenta que Dios es grande y no me quiso llevar", expresó Olivera. Tras ser rescatado de entre los hierros retorcidos del vehículo, junto a sus cuatro camaradas muertos, fue derivado al hospital Del Carmen de Metán.

"Tengo una quebradura en el brazo izquierdo y cortes en la pierna del mismo lado", comentó minutos antes de ser trasladado a un centro de salud privado de la capital salteña para ser sometido a estudios complementarios.

En relación al accidente manifestó que es poco lo que puede recordar. "Venía dormitando porque había trabajado toda la noche, lo mismo que mis compañeros fallecidos", dijo. Y agregó: "cuando me desperté me di con que mis compañeros, lamentablemente, estaban muertos". Explicó que como consecuencia del impresionante choque quedó shockeado, que no podía comprender lo que había pasado, porque todo sucedió en milésimas de segundos.

"Luego de que me rescataron recibí asistencia inmediata porque en ese momento ya estaba la ambulancia con los médicos, personal de la subcomisaría de El Galpón y los bomberos", señaló el efectivo. "Esto es muy doloroso, todos los días volvíamos a El Galpón con el mismo grupo de compañeros y ahora ellos ya no están", lamentó. Embriagado por el dolor, Olivera subrayó: "Fue una gran pérdida, porque eran ellos grandes personas, estoy muy dolido por esta desgracia".

Dijo: "En El Galpón nos conocemos todos, yo los conocía a ellos desde que era chico". Con profundo dolor, el joven agente manifestó que "todo esto es muy triste, es un duro golpe para las familias, para la Policía y para todo el pueblo".

Tres días de duelo

Debido a la tragedia el intendente de El Galpón, Federico Sacca, decretó tres días de duelo en el municipio.

"Lo que ocurrió es algo terrible que enluta a nuestro pueblo, porque todos los fallecidos eran personas nacidas y criada en esta localidad. Estamos acompañando a las familias y poniendo todo lo que está a nuestro alcance a disposición", dijo el jefe comunal. Mientras se agarraba la cabeza con las manos, Sacca no salía del asombro por lo ocurrido cuando llegó al sitio de la tragedia.

En el lugar también se hizo presente la intendente interina de Metán, Liliana Nieva, para ponerse a disposición y colaborar con lo que hiciera falta. Momentos de gran conmoción se vivieron en el lugar del accidente cuando comenzaron a llegar los familiares de las víctimas. También se vio a muchos policías derramando lágrimas por sus compañeros muertos.

"Lamentamos con profundo dolor la muerte de cinco policías y de tres civiles en este accidente. Esto enluta a toda la familia policial, a la provincia de Salta", dijo a El Tribuno el director General de Seguridad, Enrique Cabrera.