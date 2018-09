"No comparto el paquete de medidas, pero si es la herramienta que el Gobierno necesita hay que ayudarlo"

El gobernador , Juan Manuel Urtubey, aseguró hoy que no comparte las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar la dura situación económica, pero aclaró que acompañará si son las "herramientas" que el Ejecutivo "necesita para cumplir con su plan económico".

"No comparto el paquete de medidas anunciado por el Presidente (Mauricio Macri), pero si es la herramienta que el Gobierno necesita para cumplir con su plan económico hay que ayudarlo para que lo tenga, independientemente de que no estemos de acuerdo", sostuvo el referente peronista.

En ese sentido, consideró que en la Argentina "se subestiman los personalismos".

"A la Argentina no le cree nadie, la pérdida de confianza es brutal. Pensar que la posición política de un Presidente o un ministro va a torcer la visión del mercado es presuntuoso", añadió.

En diálogo con Radio La Red, Urtubey destacó que "lo primero para solucionar un problema es asumirlo", al tiempo que explicó por qué no participó de la reunión de gobernadores y referentes peronistas en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

"Son momentos para pensar más en la gestión que en la política.

Aquellos que tenemos responsabilidades ejecutivas tenemos que ver de qué manera vamos a administrar nuestros presupuestos en un año en que cambiaron todas las variables", manifestó.

Asimismo, el gobernador remarcó que habría hecho "un montón de cosas diferentes" si hubiese llegado a la Casa Rosada en 2015.

"Hubo una gran oportunidad de hacer un gran gobierno de unidad nacional que pase por arriba de agudizar las contradicciones y la grieta. Muchas de las cosas que se están queriendo hacer había que hacerlas a partir de 2015 y no ahora. Parece que empezamos dos años para empezar a hacer las cosas", concluyó.