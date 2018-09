¿Qué tienen los pobres en la cabeza? El video viral de una chica que cuenta cómo es vivir en la pobreza

“Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener”, “Usamos zapatillas carísimas porque, después de años de usar zapatillas donadas de la Iglesia, el día que te podés comprar un par se tiene que notar; nos sentimos muchos menos pobres”, “Se nos condena por no ser respetuosos, pero nadie se pregunta si recibimos respeto”. Estas son algunas de las ideas con las que Mayra Arena intentó explicar “Qué tienen los pobres en la cabeza”; algo que -aseguró- “la mayoría de la gente se pregunta”.

Mayra nació en Villa Caracol, uno de los barrios más pobres de Bahía Blanca y es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. En una charla TED, la chica diferenció la pobreza estructural de la pobreza esporádica que “la mayoría de los argentinos conoció cuando la madre o el padre de la familia se quedó sin trabajo, pero sin embargo vieron trabajar o buscar trabajo a sus padres y nunca dejaron de ir a la escuela‘.

“Tengo casi todos los estigmas que se pueden tener de pobre: soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, dejé la escuela a los 13 y fui mamá a los 14”, relató. Y contó una anécdota que marcó su infancia: “En la casa donde nací no había baño, pero conocía baños públicos como el de la escuela. Una tarde una amiguita me invitó a jugar a su casa y, cuando entré al baño, me sorprendí porque tenían dos inodoros. Durante años pensé que el bidet de mi amiga era el inodoro para el pis”.

La chica explicó que se hizo consciente de que era pobre cuando empezó a ir al colegio y sus compañeras le preguntaban por qué tenía una cartuchera del Hombre Araña. A lo que ella respondía: “Porque me encantan las cosas de varón”. “Al rato agarraba de los pelos a la que me decía que mis cosas eran de varón. La violencia empieza a ser una forma de vengarse de los demás por todo eso que ellos tienen y vos no. Incorporamos erróneamente la idea de que cuando somos violentos nos tienen otro respeto”, explicó. Y aseguró que “cuando empezás a ser violenta te dejan de preguntar por qué tenés las zapatillas rotas, por qué tu mochila es tan vieja y por qué nunca traés lo que pide la seño”.

Por otro lado, Mayra indicó que los pobres usan “zapatillas que valen una fortuna” porque “después de tantos años con zapatillas encontradas en la basura, ropa heredada o camperas donadas de la Iglesia el día que te podés comprar un par no te alcanza con poder comprarlo, se tiene que notar que te lo compraste”. Y agregó: “Nos sentimos mucho menos pobres con esas zapatillas”.

La joven lamentó que los argentinos no nos escandalizamos con la pobreza y aseguró que “la gente se desespera cuando nos ven tener muchos hijos”. Según dijo, los pobres tienen muchos hijos porque “es lo único que pueden tener y encuentran en cada uno una razón para levantarse todos los días”.

Para Mayra, es una injusicia que condenen a los pobres por no ser educados cuando nadie se pregunta si recibieron educación o por ser fríos cuando nadie se pregunta si recibieron amor.

“Una familia que te invita a su casa a jugar te enseña mucho más que a usar el baño, te enseña que la vida puede ser de otra manera. No vine a pedirles que se escandalicen cada vez que ven un pobre ni que lo inviten a su baño. Cada vez que se crucen un villero, antes de enojarse y preguntarse qué tienen en la cabeza, piensen si se hubieran enojado con una nena que les hizo pis el bidet porque nunca había visto un baño”, concluyó.