Aterrizó un avión con pasajeros enfermos en Nueva York y fue puesto en cuarentena 

Una decena de pasajeros de un vuelo de Emirates procedente de Dubai tuvieron que ser evacuados al llegar a Nueva York este miércoles debido a un problema de salud, informó la aerolínea.

En un tweet, la compañía del Golfo dijo que ‘unos 10 pasajeros‘ del vuelo EK203 ‘fueron atendidos a su llegada por las autoridades de salud locales como medida de precaución‘, sin especificar a qué se vieron potencialmente afectados.

Los otros pasajeros, de los cuales Emirates no especificó el número, podrían desembarcar rápidamente en la terminal aérea, agregó la compañía en su mensaje.

BREAKING: Emirates flight from Dubai quarantined at JFK after 100 people are coughing with high fever. @SykesStyle is a passenger on board and says some passengers were sick before they even took off @ABC7News pic.twitter.com/WP7Eim4ldh