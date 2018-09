Guillermo: “Supongo que se evaluarán los tres años de trabajo”

El entrenador Guillermo Barros Schelotto consideró que deberán analizarse los tres años de gestión suya para definir una posible renovación de contrato, aunque tiene presente que será importante el resultado que logre Boca en la Copa Libertadores.

En una conferencia de prensa en la que también participaron Fernando Gago y el presidente Daniel Angelici donde se anunció la clásica cena solidaria organizada por la institución, que será el 18 de octubre, el DT fue claro: “Supongo que se evaluarán los tres años de trabajo, no sólo el resultado final de la Copa, que obviamente es lo más importante”.

Este martes pasado, Angelici también había hecho referencia al contrato del DT xeneize, que vence en diciembre próximo, y detalló que cuando se llegue a esa fecha evaluarán su trabajo.

“Si consideramos el trabajo bueno, se le renovará. Y si no lo consideramos así, no renovará. En el caso de renovar, que es muy probable, será por un año”, enfatizó.

Antes de jugar el viernes frente a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina, Barros Schelotto afirmó: “Es un título más que tenemos en disputa. Quizás queda un poco relegado entre la Libertadores y el torneo donde podemos ser tricampeones. Pero lo tomamos con seriedad”.

Si bien no anticipó qué equipo jugará ante el club recientemente ascendido a Primera División, despejó los rumores que hacían referencia a un posible regreso al arco de Agustín Rossi y confirmó que “seguro ataje (Esteban) Andrada”.

Al analizar la Libertadores, destacó que “tiene mucha importancia para nosotros” y definió a Cruzeiro, el adversario de los cuartos de final, como “un rival duro”.

“Nos toca enfrentar al equipo más goleador de la Copa. Pero ellos también se encontrarán con un rival duro. Va a ser una serie pareja. Somos Boca y tenemos un gran plantel. Vamos a tratar de llegar hasta el final, sabiendo que cuando avanzas de instancia, la calidad del que tenés enfrente aumenta”, manifestó.