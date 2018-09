Última prueba para Gimnasia y la definición en el once titular

En Gimnasia y Tiro, Víctor Alfredo Riggio todavía tiene que disipar algunas dudas para definir el once titular que debutará en Misiones frente a Crucero del Norte, el domingo, a las 17.

El técnico albo aguardará hasta la práctica de esta tarde, programada en el Gigante del Norte, para terminar de definir el equipo que enfrentará al colectivero.

Aunque todo hace suponer -por lo que se vio en los amistosos- que Mauro Leguiza será el dueño del arco, Riggio aún no se animó a confirmar su presencia desde el inicio. Leguiza, quien afrontará su segunda temporada en Gimnasia y Tiro, compite mano a mano con Damian Cebreiro, un profesional que tiene buenas referencias y está en consideración del Tano por el buen desempeño que tuvo en la pretemporada.

Otra duda que despejará el técnico millonario está en el mediocampo: Ezequiel Rivera, quien se perfila para ser de la partida como titular, tendría una mínima ventaja sobre Joaquín Iturrieta. El desempeño de ambos volantes fue tan parejo en las prácticas que el Tano Riggio se tomó un día más para evaluar y definir.

Por último, quizá la baja más sensible que tendría el equipo del Tano sería la posible ausencia de Juan Manuel Cobelli en la ofensiva albiceleste. El cuerpo técnico de Gimnasia aguarda expectante la habilitación del delantero, procedente de Ecuador.

Cobelli es uno de los refuerzos menos discutidos en el equipo ideal de Víctor Riggio. En caso que el delantero no esté a disposición Diego Martínez suplirá su ausencia.