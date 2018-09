Los Cuellar, cinco hermanos que baten un récord jugando juntos

A la distancia, los Cuellar están haciendo historia. De esas que se forjan con pizcas de sueño, aventura y humildad. Cinco hermanos salteños juegan al fútbol juntos en un mismo equipo, lo que les dio cierta popularidad en la pequeña localidad neuquina de Plottier, en la cual viven, y un récord difícil de encontrar, un caso inédito o al menos, jamas contado, hasta ahora.

Lautaro, volante de 27 años, Carlos, volante de 25; Ignacio, el enganche de 20 pirulos; y los mellizos Mateo y Tomás, uno defensor y el otro centrodelantero, ambos de 17, se criaron en Barrio Limache y hoy son los protagonistas de una particular y colorida historia.

No solo juegan juntos, sino que además son titulares. El club que los contiene se llama El Porvenir y participa en el certamen de Lifune (Liga de Fútbol de Neuquén), homólogo del torneo Anual y la Liga Salteña.

Los cinco forman la mitad del equipo que va puntero en apenas ocho fechas y que busca el título para jugar luego, desde enero, el Regional Federal Amateur (el mismo torneo en el que participará Central Norte y otros equipos salteños).

Los Cuellar son 7 hermanos varones, de los cuales 5 están en Neuquén. El sexto y séptimo llegaron juntos y los padres no recurrieron a la ley 20.843 de padrinazgo presidencial.

“Acá somos medio famosos, la gente nos reconoce, pero no hay que volverse loco, es solo porque somos muchos, nada más. Yo les digo a mis hermanos que debemos vivir esto con tranquilidad, los más chicos se ilusionan mucho. Acá todos esperan que ganemos el torneo, nos está yendo muy bien”, cuenta Lautaro a El Tribuno desde la tranquilidad del pueblo sureño.

Los hermanos trabajan y no piensan regresar, por el momento, a Salta. El Porvenir les alquila la vivienda que comparten cuatro de ellos, el restante es vecino y vive con su propia familia. “Igual tenemos que laburar para mantenernos”, aclara Lautaro, quien trabaja en otro club, al igual que Nacho, mientras que los más chicos se desenvuelven como operadores de remises y Carlos, en una empresa constructora. Se ganan la vida como pueden, mientras disfrutan de lo que más quieren. “La vida en Neuquén es cara, pero también se gana mejor. Hoy estamos cómodos y es lindo para vivir, es mucho más tranquilo que Salta”, agrega el mayor de los hermanos. Él es el que cocina, es como el jefe, distribuye el juego siempre, como lo hace en la cancha. El resto se turna para acomodar la casa o lavar los platos.



Sí, los hermanos viven solos. Su padres, Oscar y Patricia, están en Salta, son de barrio El Tribuno. Ambos habían decidido emigrar en el 2007 hasta el sur del país en busca de mejores oportunidades. Pero en el 2016 regresaron, sin cinco de sus siete hijos varones. Otra historia para contar.

Volvemos a Plottier. Allá, en la casa de los Cuéllar, de fútbol se habla desde el primer mate. “Siempre analizamos cómo hemos jugado y lo que se viene. Acá en casa todo es fútbol”, relata Lautaro, quien se inició en Central Norte y que jugó en Cachorros hasta junio pasado antes de radicarse en el sur.

1983 kilómetros es la distancia que separa Salta de la localidad de Plottier, que a su vez está a 15 km. de Neuquén y tiene 55 mil habitantes.

Ignacio, a quien todos le dicen Nacho, se prende al contacto telefónico y también opina. “Es algo nuevo, nunca nos había pasado, no nos imaginamos jugar juntos, se dio así, antes jugábamos en distintos equipos”.

¿Si llegan a pelearse en la cancha? Lo hacen todo el tiempo. Son temperamentales. Y discuten los cinco, el resto no se mete. “Con un compañero no es tanto, porque si te llevás mal con un compañero no es lo mismo que con un hermano. Sabemos que después va a estar todo bien, igual”, dice Nacho respecto de esta revelación. “Jugar al fútbol es algo que hizo toda la familia, hasta mi papá. Y jugar con un hermano es algo inigualable”, agregó.

Oscar, de 31 años, es el mayor de todos los siete hermanos Cuellar y vive en Salta, al igual que Juan, de 22 y que fue jugador de Banfield en la época de Matías Almeyda (como DT). Una doble lesión lo hizo regresar de Buenos Aires y hoy se desempeña en el club La Merced (Liga del Valle de Lerma).

Carlos también se mete. “Yo soy la figura, pero Nacho se lleva los aplausos”, dice entre risas. “Es una experiencia hermosa, nada más lindo que compartir con los hermanos, es un deporte que jugamos de chiquitos, es inexplicable encontrarse los cinco en la misma cancha, haciendo lo que nos gusta”, coincide. Y casi se quiebra: “Realmente se extraña mucho, a mis padres y mis otros hermanos con los que crecimos juntos. Hemos dejado mucho por nuestro futuro”.

Los mellizos son un caso aparte. Hinchas de Juventud que compartieron clubes anteriormente jugando en Liba y en Comercio cuando eran niños. Y ayer precisamente fueron convocados en la selección de Neuquén (jugarán un torneo de provincias de la Patagonia).

“A Salta vamos y volvemos de a uno, pero arreglamos que a fin de año vamos a ir todos a pasar la fiestas, ojalá poda mos”, cierra ilusionado Lautaro.

Por encima de todos los casos salteños

Los Cuellar superaron la marca que habían registado los Ramos, cuatro hermanos que juegan juntos actualmente en el club Sanidad: Gabriel, Matías, Luis y Maximiliano. El caso más reciente en Central Norte pasó con los hermanos Federico y Ramón Apaza, luego vino Fausto. En el rugby hay varios casos, como el de los Fortuny, Matías y el puma Diego, que jugaron juntos en la U.

Algo similar sucede hoy en el béisbol ya que los hermanos Fabrizio y Franco Echeverri comparten equipo en Los Pampas (juegan la Liga Argentina), junto con el primo Luciano.