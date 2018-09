Juventud hace fútbol a la espera de las habilitaciones

Corren los días y cada vez falta menos para el debut de Juventud Antoniana en el Federal A este domingo, a las 16.30, frente a Altos Hornos Zapla.

La dirgencia del santo corre contrarreloj y en la reunión que mantuvo José Muratore y Sergio Torrado con Futbolistas Argentinos Agremiados se ofreció el pago de un porcentaje de la deuda que mantiene Juventud con el gremio de los jugadores. La negociación pasó a un cuarto intermedio para hoy a las 11, en Buenos Aires, pero Muratore confía en solucionar el tema de las habilitaciones.

“Pasamos a cuarto intermedio para terminar el diálogo, pero estoy confiado en solucionar el tema de las habilitaciones”, sostuvo José Muratore, quien además aclaró: “Con el Consejo Federal ya arreglamos la deuda que teníamos”.

Con respecto a la última reunión que tendrán hoy, el expresidente del santo le comentó a El Tribuno: “Estoy seguro de que vamos a solucionar esta situación antes del debut, era larga la reunión (de ayer) pero está todo encaminado, hoy se reunirán Sergio Marchi (Futbolistas Argentinos Agremiados) y Pablo Toviggino (presidente del Consejo Federal) para cerrar la negociación”.

Mientras tanto, el técnico de Juventud, Gustavo Módica, realizará fútbol hoy por la mañana en el estadio Fray Honorato Pistoia, donde definirá el once que pretende tener en cancha el domingo frente a Zapla.

El cuerpo técnico ya tiene en mente el once ideal, pero también deberá esperar por las habilitaciones. Será clave para el antoniano arrancar con el pie derecho este domingo para tratar de cautivar al hincha de entrada, más allá de los problemas institucionales que padecen.

La responsabilidad del hincha también pasa por hacerse socio, es la única manera de sacar adelante a una de las instituciones más grandes del norte argentino. La venta del bono de tres partidos no fue la esperada y se espera que al menos el domingo el hincha acompañe, por el bien de Juventud.

Por otro lado, se confirmó el árbitro del encuentro entre el santo y el merengue, y el encargado de impartir justicia será el correntino Nelson Sosa, acompañado por Víctor Rojas y Ángel Ayala.