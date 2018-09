Hay odontólogos que ya cobran una "diferencia" para cubrir la prestación

Entre el incremento del dólar y la inflación que en los últimos meses llegó con fuerza a los insumos odontológicos, el malestar y la incertidumbre crecen. Ante la falta de respuestas, un grupo de odontólogos de Tartagal, Gemes y Rosario de la Frontera se organizó y puso en sus consultorios un cartel informando a sus pacientes deberán abonar una "diferencia" para completar el costo real de la prestación. En la capital salteña, es "inminente" que suceda lo mismo, advirtió Marco Maldonado, representante del Gremio Odontológico Argentino (GOA) de Salta.

"Una extracción cuesta 900 pesos, según la Federación del Colegio de Odontólogos de todo el país, y las obras sociales nos cubren del 20 al 30 por ciento, lo que se le cobrará al afiliado es la otra parte para completar ese arancel. Es decir, se abonará la diferencia para completar la prestación", indicó Maldonado, aclarando que no se trata del denominado "plus", dado que este es cuando se paga más del arancel establecido por la Federación y no sería el caso actual.

El profesional agregó que la situación con las obras sociales no da para más. "Cada obra social tiene diferentes planes de cobertura que le cobran a los afiliados, pero esa diferencia en odontología no existe. Para nosotros es lo mismo que venga un paciente que contrató lo básico o uno vip, porque nos pagan exactamente lo mismo", planteó el odontólogo.

Pero más allá de eso, Maldonado reclamó que se engaña al paciente porque le ofrecen un plan vip y en cuestiones odontológicas quizá le incluya una prestación más, sólo eso.

De acuerdo a los profesionales que están alertas, desde febrero hasta la fecha se incrementaron por lo menos un 80 por ciento algunos materiales e insumos y otros el ciento por ciento, por eso ya hablan de hiperinflación.

Ante el panorama desalentador, mañana, a partir de las 9, el sector marchará otra vez en la ciudad en reclamo de la actualización de sus aranceles y la demora en los pagos que siguen realizándose cada tres o cuatro meses.

La manifestación partirá de la sede del Colegio de Odontólogos, ubicado en 20 de Febrero 648, y será similar al recorrido del 17 de agosto pasado: doblarán en Leguizamón, luego en avenida Sarmiento y se detendrán unos minutos en la sede del IPS de Belgrano al 900. Posteriormente seguirán una cuadra en contramano por 25 de Mayo hasta la calle España, donde funciona la Asociación Odontológica de Salta.

Si bien mañana la protesta será en el IPS, que contiene a la mayor cantidad de afiliados, el gremio realizará las presentaciones pertinentes en todas las obras sociales.

El referente del Gremio Odontológico Argentino contó que se vuelven a movilizar porque después de la marcha pasada no hubo respuestas de nadie. "En el IPS nos tomaron los datos con el compromiso de realizar una reunión, pero no nos llamaron", señaló.

La gota que rebalsó el vaso en los últimos días fue el "aumento" de entre 5 y 7 pesos que recibieron los odontólogos salteños, producto de las paritarias provinciales. "Los colegas se molestaron bastante. Es una burla en un contexto difícil como el que estamos atravesando", lanzó Maldonado.

El dentista además contó que en su consultorio entre julio y agosto se resintió la atención. "No hay plata. Hay muchos que se desaniman cuando se le explica, otros entienden la situación, la mayoría se hace las cosas básicas y nada más", agregó. Otra realidad que golpea a los profesionales es la suba de los alquileres de los consultorios, hay quienes ya pagan un 40 por ciento más. Aparte de mañana, en 15 días el sector se movilizará nuevamente y luego el 3 de octubre, Día del Odontólogo, se preparan para una gran marcha con todos los sectores gremiales.