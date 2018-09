Histórico: la India despenalizó la homosexualidad

La Corte Suprema de India despenalizó este jueves la homosexualidad, una decisión histórica en este país de 1.250 millones de habitantes, que pone fin, tras años de batallas jurídicas, a una prohibición que databa del siglo XIX.

La máxima instancia judicial del país consideró inconstitucional un viejo artículo del código penal que condenaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

"La ley se había convertido en un arma de acoso contra la comunidad LGBT", declaró el presidente de la Corte Suprema Dipak Misra.

Imágenes difundidas por la televisión india muestran a militantes de la causa homosexual llorando de alegría y abrazándose, tras la lectura de la sentencia.

Según el código penal indio, que data de la era colonial británica, la homosexualidad podía ser castigada hasta con cadena perpetua. Pero, de hecho, las condenas por relación entre personas del mismo sexo eran rarísimas.

El artículo 377 de código penal, objeto de una larga batalla judicial en los últimos 20 años, prohibía "cualquier relación carnal contra el orden de la naturaleza".

Un panel de cinco jueces de la Corte suprema había escuchado en julio los argumentos de los demandantes homosexuales, entre ellos varias celebridades, quienes consideraban que este artículo era contrario a la Constitución india.

Durante los debates, el gobierno nacionalista indio de Narendra Modi, conservador en temas sociales, optó por no tomar una posición en este tema y dejó que la justicia decidiera sobre la despenalización de la homosexualidad.

India se convierte así en el 124º Estado del mundo en el que los actos homosexuales no son -o ya no son- criminalizados, según datos de la Asociación internacional de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexos.