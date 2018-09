Izán Llunas, entre su propia carrera y la sombra de Luis Miguel

La primera impresión luego de presenciar una conferencia de prensa de Izán Llunas es que es un niño que se topó de frente con la fama. Recién está aprendiendo a enfrentar las cámaras, los flashes, los pedidos de fotos de sus fans.

El chico de apenas 13 años pegó el gran salto con su gran interpretación de Luis Miguel en la serie éxito de Netflix y gracias a eso está viviendo algo de lo que vivió el Rey Sol en sus inicios. En este caso, la ficción se vuelve realidad.

Izán Llunas durante la conferencia brindada en Argentina. Foto gentileza Silvana Boemo - Clarín

Izán acaba de finalizar en la Argentina una gira por distintos países latinoamericanos para "conocer a mis fans", como él dice. La excusa es presentar el álbum de la banda sonora de la serie (editado por Sony) que incluye los temas de los primeros discos de Luismi grabados por él. La voz en las otras canciones la puso Diego Boneta, quien interpretó al mexicano en su etapa madura.

Pero las primeras preguntas van por su carrera. ¿Vas a seguir cantando los temas de Luis Miguel? ¿Vas a sacar tu propio disco? ¿Qué estilo de música te gusta? ¿Vas a presentarte en algún teatro de Argentina? A todo eso Izán responde que "pronto" lanzará su disco y que será de pop. "Lo que se escucha ahora", dice sin más detalles. "¡Espero que se venda!, agrega, conocedor de las leyes del mercado. Luego llegará la gira, promete.

En su visita a la Argentina, Izán fue el encargado de cerrar el primer programa de ShowMatch con No me puedes dejar así y Decídete, luego Si nos dejan con Martín Bossi disfrazado de Luis Miguel y finalmente a puro agudo con La Malagueña.

Su participación le valió elogios y alguna crítica en las redes, pero él le resta importancia aunque aclara que tuvo que cantar canciones que no interpretó para la serie. Y eso le produjo cierta incomodidad.También alguna panelista le reprochó el pedido fuera de timing a Marcelo Tinelli para decir sus redes sociales. "Vino a cartonear fama", dijeron en televisión.

Lo cierto es que se trata de una figura pública, pero también de un niño. Se nota que está aprendiendo y que en muchas situaciones -como por ejemplo en esa- cumple órdenes. "Soy normal. Soy un niño con mucha suerte", dice en la conferencia, donde se lo nota nervioso y las risas que le quita a los presentes son producto de ciertas ingenuidades. "Con Boneta nos llevamos bien. No nos cruzamos tanto. Pero me habló mucho, me contó sus proyectos, pero ya no me los acuerdo", cuenta. Con Luismi no tuvo la misma suerte, pero confía en conocerlo a fin de año. "Me dijeron que le gustó mi interpretación".

Izán interpretó a Luis Miguel en su niñez para una serie de Netflix. Foto gentileza Silvana Boemo- Clarín

¿Habrá segunda temporada? "Sí, creo que va a haber, pero no sé si voy a aparecer. Puede que sí como puede que no. Pero me gustaría". ¿Y qué sabés de Marcela? "Yo no sé nada de Marcela. Me gustaría saberlo, como a todos". Y a la hora de sueños apunta alto: "Me gustaría ir a Viña del Mar. Hacer una película. Tener una carrera con mis canciones...".

Nacido en Ibiza en 2004, Izán es el nieto de Dyango y el hijo del también cantante Marcos Llunas. "La música de mi abuelo me gusta. Para ser de otra época está bien", dice. Y sobre su padre se preocupa por aclarar que no es igual al malvado Luisito Rey: "No quiero que mi padre sea así y no es así".

Izán y su padre, Marcos Llunas. Foto gentileza Movilpress

A pura sonrisa, Marcos acompaña a todos lados a su hijo, a quien además representa. Por ese motivo no tardaron en llegar las acusaciones de "explotación infantil", tal como lanzó un medio español. Él es quien da por concluida la conferencia agradeciendo a los presentes: "Gracias a todos por venir. Ahora hay que volver al colegio. Estas fueron sus vacaciones. Fueron días de mucha experiencia, de aprender a manejarse con los medios...".

Luego, Izán deja el salón de un coqueto hotel de Palermo y su padre se queda contando cómo llegó su hijo a la serie. Parece que él se encontraba en México dando unos conciertos y ahí se enteró que estaban buscando a quien interprete al Rey Sol en sus inicios. Contó que su hijo era igual al cantante y enseguida salieron las noticias de que "Marcos Llunas postula a su hijo para la serie de Luis Miguel". "Yo lo dije al pasar. Ni sabía que estaba abierto el casting", cuenta.

La comparación de Luis Miguel en su niñez con Izán Llunas

Pero lo cierto es que al volver a Ibiza puso a su hijo, que ya había tenido una destacada participación en la Voz Kids España, a escuchar por primera vez al mexicano y envió sus interpretaciones por WhatsApp. "Es un milagro lo que pasó", asegura Marcos, que se define como de la generación de los obedientes ("Antes obedecíamos a nuestros padres y ahora obedecemos a nuestros hijos, je") y muestra en su celular una foto de su otro hijo, igual de fachero que Izán, con una larga cabellera rubia. "El va más para el lado del modelaje", avisa.

Izán Llunas no tiene aún ese desenvolvimiento de un artista experimentado, pero sí el carisma y el talento. Se verá si supera esa transición de niño estrella a adulto y si, de esta forma, el paralelismo como Luismi se repite.

Fuente: Clarín