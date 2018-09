Arranca mañana un nuevo operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan

El buque Seabed Constructor, perteneciente a la empresa estadounidense Ocean Infinity, partirá mañana desde el puerto de Comodoro Rivadavia para iniciar un nuevo operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre último en la zona del golfo San Jorge, con 44 tripulantes a bordo.

La nave arribó este jueves a la ciudad chubutense y mañana se embarcará en la misión que intentará dar con la ubicación del submarino, para lo cual tiene un plazo de hasta 120 días "operativos".

Así llegaba el buque Seabed Constructor al puerto de Comodorohttps://t.co/GE0zYBenhR#EnteratePrimero pic.twitter.com/4qC14JlTTq

— ADN Sur (@ADNsur) 6 de septiembre de 2018

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, asistirá a la zarpada del buque, que llevará a bordo a cuatro familiares de los tripulantes del desaparecido ARA San Juan, que oficiarán de veedores de la tarea.

El Seabed Constructor llegó a Comodoro Rivadavia tras navegar durante 21 días el Atlántico Sur, desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Una vez que el buque ingresó al Mar Argentino, una aeronave P-3B Orion, perteneciente a la Escuadrilla Aeronaval de Exploración de la Armada Argentina, lo sobrevoló en el marco de un Vuelo de Control de Espacios Marítimos.

La empresa Ocean Infinity fue contratada por resolución del Poder Ejecutivo Nacional para continuar con las tareas de búsqueda del submarino y sólo cobrará 7,5 millones de dólares si logra encontrarlo.

Familiares en la misión

Los cuatro familiares que viajarán son Silvina Krawczyk, hermana de la teniente de navío Eliana Krawczyk; Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra y uno de los abogados querellantes en la causa judicial que investiga la desaparición del buque; José Luis Castillo, hermano del cabo principal Enrique Castillo; y Fernando Arjona, hermano del cabo principal Alberto Arjona.

El submarino ARA San Juan

Además de los veedores enviados por las familias, también habrá tres representantes de la Armada Argentina para supervisar la búsqueda y "dar testimonio de que la empresa cumpla el convenio con el Estado Nacional", indicó a la prensa el director de Relaciones Institucionales de la Armada, capitán de navío Rodolfo Ramallo.

"No son días calendario sino operativos, aquellos que están en el área con la búsqueda fehaciente. Si por alguna cuestión meteorológica no lo hacen ese día no será contado como día operativo", explicó Ramallo, por lo que podría extenderse el plazo de búsqueda.