Sin escalas de Salta a Europa

El sueño de muchos jóvenes deportistas en crecimiento es tener la oportunidad de conocer y disfrutar algún día del fútbol europeo. Lograr hacer realidad ese anhelo personal era casi imposible, o al menos es lo que se pensaba hasta que se creó el Selectivo NOA.

El mentor de este innovador proyecto es Gabriel Villagra, quien justo a un grupo de formadores, selecciona chicos, trabaja con ellos y los lleva a competir al Viejo Continente.

“Esta idea nació cuando mis hijos estaban en la escuelita de fútbol, ahí viajábamos por casi todo el país y con un grupo de padres habíamos pensado hacer un viaje al exterior”, explicó Villagra.

El organizador de esta experiencia viene trabajando hace tres años y se prepara para arrancar el desafío para el año próximo. El nuevo proceso comenzará esta tarde en el estadio Martearena, desde las 18.

“Por la situación económica, no todos los papás son solventes para pagar un viaje a Europa. Por eso fui por todos los clubes y a los padres que tienen posibilidad de pagar el viaje, los invitamos. Nosotros los preparamos y llevamos a jugar”, explicó la cabeza visible del Selectivo NOA.

Luego, Gabriel Villagra agregó: “Llevamos chicos entre 13 y 16 años. Ellos cumplen el sueño, aparte de jugar al fútbol los llevamos a conocer los estadios más grandes, por ejemplo del Real Madrid y Barcelona”.

Algo que dejó muy en claro el organizador fue: “Les mostramos a los chicos que es otro nivel. No les decimos que porque vayan a Europa van a jugar en primera o se quedarán allá. Les hacemos ver que para llegar a primera tienen que trabajar fuerte cada uno en su club”, aclaró Villagra.

En un hecho que no todos los chicos tienen la posibilidad económica de afrontar una erogación de este tipo. “El primer condicionamiento es el económico, pero tampoco puedo llevar a cinco arqueros cuando vamos a participar en dos torneo. Los chicos entran primero en una selección y después se quedan por méritos”, dijo el organizador, quien trabaja junto a Adrián Cuadrado para reclutar jóvenes de Salta y Jujuy.

Villagra también compartió lo que fue la última experiencia en Europa: “Este año llevamos 15 chicos y fuimos a Barcelona, Portugal e Italia”, concluyó.