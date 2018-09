Un título “Gigante” y en Cachi estuvo la clave 

Durante la madrugada del miércoles terminó el Sudamericano femenino de básquet, en el que la Selección argentina, apodada Las Gigantes, se consagró campeona al vencer a Brasil por 65 a 64 y su entrenador Cristian Santander admitió que su paso por Cachi, en la previa de la competencia, fue clave en el título.

Antes de instalarse en la localidad colombiana de Tunja, el plantel de Argentina tuvo siete días de aclimatación y entrenamiento en doble turno.

Se sabe que los 2.531 metros sobre el nivel del mar de la perla de los Valles Calchaquíes no sólo son un atractivo para oxigenar el cuerpo sino también atraen las instalaciones del Centro de Mediano Rendimiento Deportivo en Altura y Las Gigantes son testigos de ello.

Tanto es así que pudieron cortar una racha de 15 títulos consecutivos de las brasileñas y se quedaron con el Sudamericano después de 70 años y se aseguraron las plazas para la AmeriCup y los Juegos Panamericanos de Lima en 2019.

Además, casi sin descanso emprenderán viaje rumbo a Europa, donde se preparan para el Mundial de España, que será del 22 al 30 de este mes.

En su cuenta de Twitter (@crissantander), el técnico no se olvidó del paso que tuvieron por nuestra provincia, “clave” en el título según su propio comentario.

“Muchas Gracias Confederación Argentina de Básquet, Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), por la opción Cachi-Salta y la adaptación a la altura. Clave en nuestro camino al Sudamericano”.

Argentina logró el título de manera invicta con cinco triunfos: 74-72 sobre Ecuador, 78-33 ante Perú y 67-61 sobre Colombia en la fase de grupos, 80-67 sobre Paraguay en semifinales, y 65-64 ante Brasil en la definición. Un dato no menor es que estuvieron 39 minutos abajo en el marcador.

En la final, cinco integrantes de la plantilla terminaron en doble dígito, con Andrea Boquete y Macarena Rosset en lo más alto, con 13 tantos cada una, seguidas de Melisa Gretter y Victoria Llorente, con 11 puntos.

El plantel

Melisa Gretter (base), Macarena Durso (base), Débora González (base), Macarena Rosset (escolta), Natacha Pérez (alera), Andrea Boquete (alera), Ornella Santana (ala-pivot), Victoria Llorente (ala-pivot), Agustina Leiva (ala-pivot), Celia Fiorotto (ala-pivot), Agostina Burani (pivot) y Mara Marchizotti (pivot). El cuerpo técnico: Santander (entrenador), Juan Ferreira (asistente), Sebastián Silva (asistente), Federico Bernal (preparador físico), Andrés Spinelli (kinesiólogo), Fabián Spinelli (médico) y Christian Pizzarelli (utilero).