Una noche de amigos con Anita Brizuela 

La cantante salteña Anita Brizuela presentará su espectáculo el sábado próximo, desde las 23, en La Musa, Esteco 117, donde ofrecerá un repertorio de boleros, tangos y folclore. Se presentará con una formación acústica, junto a Gogui Barbosa, en guitarra, y Fernando Calleja, en piano.

Su estilo no tiene parecidos, marca presencia cuando se instala sobre las tablas:.

“No tengo una artista en particular a la que sigo, por lo cual no creo que me parezca a alguien, por lo menos no intencionalmente. Solo intento decir el tango a mi manera, tratar de poner mi sello. No soy arrabalera ni me caracterizo por una voz ronca o grave, como suelen creer que es la voz del tango, más bien todo lo contrario”, enfatizó la salteña.

“Ahora estoy grabando, junto a grandes amigos que me acompañaron en este camino tan hermoso. Muchos participan de este proyecto ecléctico, con la principal intención de compartir. Quiero agradecerles a cada uno de ellos lo aprendido y lo vivido. La música solo me dejó satisfacciones y grandes aprendizajes”, aclaró la tanguera.

“Soy de una personalidad nostálgica y apasionada, disfruto de la amistad sincera, de la bohemia y la filosofía, es así que encuentro en las letras del tango las palabras justas con las que me puedo expresar. Aún así, soy una salteña con orgullo, y cuando digo Salta, digo zamba, romance, dulzura, por lo cual, nunca dejo de cantar y disfrutar de una zamba en mis shows”, acotó Anita.

“La música es mi manera de decir la vida, lo que siento, lo que deseo, y en el tango encontré mi aliado. El sábado será una verdadera noche de amigos”, se animó a decir Brizuela.