Desbordó el teatro por el tributo a Queen y los niños de la Orquesta Sinfónica hicieron historia

Pablo Juárez

El Tribuno

Freddie Mercury hubiera cumplido ayer 72 años. Es una leyenda que, con su música, aún genera un ciclón de emociones en tan solo segundos. Entre los músicos es un vox populi que tocar “Bohemian Rhapsody” es más que un logro. Y en Salta niños, niñas y adolescentes le hicieron frente al desafío.

Unos 80 integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil y 60 del Coro Juvenil escribieron una página que quedará en la historia. El martes agotaron la primera función con 1.500 localidades y por la cantidad de personas que quedó afuera del Teatro Provincial debieron hacer otra presentación esa misma noche, a sala repleta.

La entrada era gratuita, pero en estos tiempos, cuando el entretenimiento aparece con tan solo prender el celular, es todo un mérito para estos chicos haber despertado tanta convocatoria.

El show, que pintaba modesto, desbordó de emoción. “Love of my life” cala hondo en los primeros acordes. Pero la directora Carolina Pineda sumó condimentos a ese momento que perforó almas. Las luces fueron más tenues, mientras que los chicos del coro y el público encendieron los celulares, como en los recitales a cielo abierto, pero esta vez en un teatro.

Con “Radio Ga Ga” rompieron el hielo y el público, enérgico, le sumó ritmo con sus aplausos cuando ejecutaron “We will rock you” y “We are the champions”.

Una pincelada de creatividad tuvo la proyección de una biografía animada de Freddie Mercury que narró con claridad su preferencial sexual y la batalla que dio contra el sida.

Martín D’Elía, director de la Orquesta Juvenil, imitó el histórico juego de voces del líder de Queen. No se privó de ningún detalle y se calzó una capa y una corona. El coro, por cierto, estuvo bajo la dirección de Cecilia Cafrune.

“Nunca vi que pase algo así con una orquesta de chicos”, expresó, luego del show, el coordinador de la Orquesta Juvenil, Juan Muñoz, en referencia a la doble función. Cuando la sala ya estaba llena y la fila era de tres cuadras hizo todo lo posible para que esas personas no se quedaran sin las ganas de ver los niños tocando y cantando los éxitos de Queen. No solo había familiares sino también otras personas que se interesaron por la propuesta.

“Las orquestas son un servicio a la comunidad. Siempre buscamos ampliar universos para que la gente venga y lo disfrute”, agregó Muñoz.

El proyecto de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta funciona como un centro de formación gratuito. Estudian unos 500 chicos de la provincia.

Cada uno elige el instrumento que quiere estudiar y a medida que avanza decide si integra una orquesta o un conjunto de cámara. Es un verdadero semillero para el arte.

En los ensayos van forjando su propia carrera y hasta se les abren oportunidades laborales. Con un público encendido, el show duro más de 45 minutos. Ya se palpaba la ansiedad de que la próxima función arrancaba en minutos. Pero antes, los chicos dieron otro regalo para los oídos, con “Don’t stop me now”. Un final de lujo.