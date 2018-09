El Día Mundial del Sexo propone la igualdad entre hombres y mujeres

Hoy se celebra el Día Mundial del Sexo y la fecha elegida, con la sumatoria de 6 y 9, es un guiño al 69, la posición del dar y recibir sexo oral. Con el hashtag #DíaMundialDelSexo las marcas de preservativos promocionan sus productos, se hacen chistes y no falta quien busca (vía redes) un compañero sexual para festejar.

Si el Día del Orgasmo Femenino (7 de agosto) tiene como trasfondo una reivindicación del placer femenino como derecho, el Día Mundial del Sexo tiene un piso de igualdad desde la posición misma. “Vos me entregás, yo te entrego y viceversa, todos disfrutamos y todos llegamos” es el lema.

Por otra parte esta es una de las posturas más valoradas del Kamasutra (en la India de hace unos 200 años atrás ya se practicaba) y señala un equilibrio perfecto entre el yin y el yang. Ya para el compendio hindú sobre el comportamiento sexual humano, se trata de la acción más democrática y funcional a la liberación de la mujer y la igualdad de los sexos.

Aunque muchos usuarios a través de las redes sociales aseguran que no es más que una movida de marketing, para los profesionales y las instituciones relacionadas con la sexualidad humana la fecha es propicia para la concientización y la prevención.

Sexo y fertilidad

Mantener relaciones sexuales suele ser el camino más fácil para lograr un embarazo, sin embargo a veces los resultados no son los esperados y, al cabo de un tiempo, las parejas comienzan a preguntarse qué están haciendo mal.

El hecho de que las parejas encuentran algo difícil conversar con sus médicos acerca de su sexualidad hace que busquen información fuera del consultorio, la que resulta no ser científica y está constituida por mitos y creencias que no contribuyen a solucionar el problema. Por ello, la Dra. Beatriz Literat, médica sexóloga clínica y ginecóloga (MN° 50.294), a cargo del Departamento Sexología y Disfunciones Sexuales de Halitus Instituto Médico, en este fecha se refirió a los mitos y verdades sobre las posiciones sexuales y la fertilidad. “Cuando nos referimos a la sexualidad no procreativa siempre señalamos sus características multifactoriales -biológica, psicológica, cultural y espiritual- y enfatizamos la importancia de que el encuentro abarque todas las áreas de la persona, con el objeto de hacer de esta experiencia algo significativo y gratificante. Por eso acentuamos la importancia del tiempo de juego, la complementariedad, la comunicación, la confianza y la comprensión empática entre los miembros de la pareja, que dará como resultado un intercambio creativo, libre y gozoso, que la mayoría de las veces es satisfactorio independientemente del momento coital”, comentó. Sin embrago, advirtió que cuando la sexualidad tiene el objetivo de lograr la concepción se debe acentuar el factor coital.

“La respuesta sexual humana fisiológica tiene características propias que la hacen el vehículo más adecuado para lograr el encuentro de las gametas femenina y masculina, el aumento de la temperatura abdominal, las secreciones que constituyen la lubricación vaginal, el proceso eréctil, el aumento de tono de los músculos pélvicos y el reflejo neuromuscular del orgasmo y de la eyaculación son algunas partes de un sistema que contribuye a lograr el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide”, detalló Literat. Añadió que este proceso “rico y sofisticado” necesita que cada etapa de la respuesta sexual se optimice al máximo. Por ese motivo, las parejas que están obsesivamente pendientes del calendario y del reloj buscando lograr un embarazo generan hormonas que incrementan el estrés y que antagonizan la posibilidad de lograr un encuentro sexual pleno y productivo.

En referencia al coito en sí mismo, dijo que toda acción que ayude a la fisiología optimizará las probabilidades. “Esto significa que, al momento de la eyaculación, el semen debe alcanzar al cuello uterino, es decir, que la penetración en ese momento debe ser lo más profunda posible para que el cérvix esté contactado con el miembro masculino”, definió. Si bien no se ha descubierto una relación directa entre el clímax femenino y el logro del embarazo, el orgasmo es el desencadenante de una serie de eventos neuromusculares y hormonales que contribuyen al estado de bienestar de la mujer y este no es un tema menor cuando se trata del organismo de la potencial madre, que debería encontrarse tanto biológica como emocional y espiritualmente receptiva para acoger al espermatozoide de su pareja y facilitar el encuentro con su propio óvulo. “Lo interesante es que la movilidad, la flexibilidad, el tamaño y el peso corporal de ambos y los gustos personales serán los factores que definan y posibiliten el encuentro íntimo”, concluyó.