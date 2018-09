Amplían la causa contra Juan Alcoba por fraude

La Municipalidad de Aguaray ratificó, pero además amplió -con la presentación de nuevos elementos de prueba-, una denuncia contra el actual presidente del Concejo Deliberante y exintendente, Juan Carlos Alcoba, por el supuesto delito de fraude a la administración pública luego de que la Auditoría General de la Provincia detectara un faltante de dinero de la Cooperadora Asistencial.

Así lo precisó el asesor legal de la comuna, Ángel Hernández Berni, quien explicó que "en esta causa están imputados Alcoba y dos funcionarios de esa gestión. Por ese motivo el pasado 17 de agosto el doctor Alfredo Darouiche, como intendente de Aguaray, ratificó y amplió la denuncia ante la fiscalía a cargo del doctor Medina.

No solo se ratificó la denuncia formalizada en junio del año 2016 sino que se amplió la misma en base a nueva documental que llegó de la AGP.

La primera denuncia era por un importe que rondaba los 250 mil pesos, pero con el nuevo informe del organismo de control que se adjuntó como prueba, y que corresponde a los años posteriores 2013, 2014 y 2015, es que se hizo la ampliación de denuncia. Tomando en cuenta a estos últimos tres años al faltante anterior se sumarían otros 900.000 pesos.

Esto no es una investigación o una deducción de la actual administración, sino un informe del organismo provincial que determinó el faltante a esos ejercicios fiscales y la falta de documentación que respalde el destino que se le dio a esos fondos.

"Visto a la distancia y tomando en cuenta los niveles de inflación los montos son realmente importantes más aún tomando en cuenta que los fondos de Cooperadora Asistencial deben ser destinados a los más vulnerables, a quienes esperan recibir alimentos, medicamentos o un traslado hacia Salta para tratamiento médico", consideró el letrado, quien aseguró que el mismo organismo también detectó "errores en el procedimiento de cómo debían administrarse los recursos de esa cooperadora asistencial".

Hernández precisó que "la Auditoría publicó este informe en su página oficial y si bien estos ex funcionarios están imputados por este delito, lo que hizo la Fiscalía fue correr vistas al cuerpo de investigaciones fiscales, con toda esta prueba documental, para que la analice con su equipo legal, contable y procedimental, con el fin de verificar el informe de la Auditoría General de la Provincia, de manera que la misma fiscalía pueda hacer una ampliación y acumulación de delito. Estimamos que en un par de semanas los informes estarán listos, por lo que creemos que no quedan pruebas a producir, de manera que lo que quedaría sería el requerimiento de elevación a juicio oral".

Otra fiscalía

Hernández agregó que "en esta semana voy a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Provincia por la demora injustificada en tramitar otra causa contra el exintendente de Aguaray en la fiscalía a cargo del Dr. Armando Cazón. Alcoba y el contador Nelson Montoya han sido denunciados en ese mismo período por el tema cooperadora asistencial, por otras causas muy delicadas que incluyen delitos tributarios".

"Ambos -precisó- debían presentarse ante Cazón en la audiencia de imputación de delito pero expresaron que por una circunstancia especial no podían hacerlo por tanto pidieron ser citados nuevamente. Pero esperamos hace mucho tiempo que se fije nueva audiencia y no sabemos por qué Cazón tiene paralizado ese trámite".

"Me cansé de presentarle escritos sin lograr que se fije nueva audiencia por tanto, lo que sigue es denunciar el hecho ante la Procuración, porque la demora es injustificada. Si la otra causa, con el fiscal Medina, está tan avanzada, no se entiende por qué con Cazón no podemos lograr que se fije esa nueva audiencia", manifestó.