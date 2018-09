Diputados tallará y repartirá de nuevo para las comisiones

Por el cambio permanente de las mayorías y minorías de los bloques políticos, en la Cámara de Diputados se tallará y se repartirá de nuevo para integrar las comisiones de trabajo.

La distribución para integrar comisiones se realiza cuando se produce la incorporación bianaual de los electos.

En un cuerpo de 60 diputados, hoy funcionan 7 bloques políticos y 7 unibloques.

Estos últimos son conformados por un solo legislador y en la Cámara Baja ya se los denomina como "los diputados migrantes".

En cuestión de meses, cinco diputados dejaron sus bloques originales y conformaron monobloques.

El diputado olmedista Gustavo Orozco paró el unibloque Con Seguridad Salta Somos y hace poco se incorporó el capitalino Julio Moreno.

El oranense Iván Mizzau armó el monobloque Creer. El también oranense José Domínguez creó el unibloque Fuerza Salta.

El diputado cerrillano Mario Ábalos paró el unibloque Partido Propuesta Salteña. El cafayateño Sergio Cisnero se fue del PJ y armó su propio monobloque. A estos se suman el Frente Plural con Matías Posadas y Memoria y Movilización con Mario Moreno.

"Por el cambio de mayorías y minorías hay que repartir de nuevo las comisiones", dijo Manuel Godoy.

La decisión de tallar y repartir de nuevo fue informada por Godoy tras escuchar el llamado de atención que hizo la titular del bloque Un Cambio Para Salta, Silvia Varg, por faltas reiteradas a las sesiones de una diputada por Orán. No solo falta, sino que no interviene en las sesiones y no presenta proyectos, dijo Varg, aunque sin citar nombre.

En los pasillos de la Legislatura se precisó que "se hizo referencia a las permanentes faltas, sin justificar, de la diputada Margarita Ramírez (PJ), la esposa del intendente de Pichanal, Julio Jalit".