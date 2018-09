Polémica sobre la ley de "libertad religiosa"

El polémico proyecto de ley de "libertad religiosa", con el cual se intentó darle vía libre a la objeción de conciencia en el ámbito público, volvió al Congreso y genera nuevos rechazos. Referentes feministas que disertarán hoy en Salta anticipan que la iniciativa habilitaría situaciones de discriminación como echar a alguien por no compartir una ideología o no aceptar a un chico en una escuela porque sus padres no son heterosexuales.

La iniciativa se presentó por tercera vez en la Cámara de Diputados de la Nación y ahora es el cuestionado diputado nacional por Salta Alfredo Olmedo el que la impulsa. A principios de año, referentes de Cambiemos trataron de ponerla en agenda pero no prosperó. Uno de los factores por los cuales fracasó fue el rechazo de distintos sectores a un artículo que le daba un amplio margen a la objeción de conciencia, lo que implica que un maestro podría negarse a dar educación sexual porque no está de acuerdo con sus creencias, por ejemplo.

Referentes de la organización Católicas por el Derecho a Decidir ofrecerán hoy un seminario en Salta para dar a conocer de qué se trata el proyecto que sectores conservadores intentan instalar como una supuesta forma de garantizar la "libertad religiosa".

La propuesta permitiría que ciertos espacios religiosos sean exclusivos de quienes comparten determinada ideología. "Tiene un artículo que permite echar de una institución confesional -que puede ser un colegio, sanatorio o universidad- a las personas que no cumplan con el ideario. O sea que si sos divorciado, ateo o tenés otra orientación sexual, te pueden echar", resaltó Analía Mas, abogada que disertará hoy en Salta.

La abogada alertó además sobre modificaciones al Código Penal que se darían si prospera el proyecto. "Para cualquier daño a un objeto que se considere de culto, eleva la escala penal hasta 4 años. La pintada a una pared puede significar un daño, es bastante serio", agregó preocupada.

"Es un avance sobre derechos ya conquistados", advirtió Mas. Para la docente, este proyecto busca "seguir manteniendo privilegios" de algunas instituciones religiosas.

Desde Católicas por el Derecho a Decidir resaltaron también que la ley permitiría trabar la educación sexual integral en las escuelas sin escollos legales.

Señalan que se afectarían derechos en las áreas de salud y educación. "Por ejemplo, podrían no recibir al hijo de una persona trans o al hijo de dos mamás en una escuela. Un funcionario se podría negar a dar anticonceptivos o a casar a dos personas del mismo sexo", ejemplificó la docente universitaria.

María de los Ángeles Roberto, teóloga feminista, también disertará hoy en Salta y presentará una investigación sobre la relación entre política y religión. "Hay diputados que son pastores evangélicos, hice una investigación, provincia por provincia, de qué diputados y senadores son pastores o provienen de una iglesia evangélica", adelantó.

La magister en sagradas escrituras aseguró que detectaron una clara organización entre católicos y evangelistas para operar en contra de la legalización del aborto, que finalmente se rechazó el mes pasado. "Hay un gran avance del fundamentalismo evangélico en unión con el catolicismo. Se alían para realizar estrategias como fue la del 8 de agosto", aseguró la teóloga feminista.

"El lobby lo puso la Iglesia Católica, con las llamadas telefónicas desde el Vaticano a los obispos o a los gobernadores. A la gente en la calle la puso la Iglesia evangélica", detalló la académica.

La teóloga aseguró que la unión de ambas religiones ya se dio en otras oportunidades: "Lo mismo hicieron con la ley de divorcio y la ley de matrimonio igualitario. Esta vez les salió muy bien porque hay un crecimiento muy grande de lo que son las iglesias evangélicas con mucho poder económico"

El seminario gratuito se realizará hoy, desde las 18, en la Sociedad Española, ubicada en Balcarce 850.