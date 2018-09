Zavaleta propone un radicalismo fuerte y militante

El candidato de la lista Evolución Radical, Luis Zavaleta, puntualizó ayer que si accede a la conducción de la UCR pondrá al partido en la calle políticamente.

También señaló que abrirá de nuevo al partido, convocará a todos los radicales, hará que la UCR recupere la vocación de poder y estará en la calle políticamente, al lado de la gente".

Zavaleta, quien competirá en las internas del domingo con el candidato del oficialismo partidario, Mario Mimessi, no dudó en marcar que la conducción que se va deja al partido en mala situación.

"Deplorable, inmovilizado, cerrado, desde los últimos dos años por lo menos, donde si bien hay tres diputados provinciales y uno nacional, no alcanza porque lo que no hay es partido", sostuvo en conferencia de prensa.

Como consecuencia de la situación que describió, dijo que "no hay debate político, no se fijan posiciones y no nos adelantamos en nada a los hechos políticos que pueden acontecer en la provincia y terminamos siendo funcionales al gobierno de turno".

Ante un eventual triunfo en las internas y de cara al año electoral 2019, dijo que serán orgánicos y no habrá acumulación de poder partidario.

"La Convención partidaria que se va delegó poderes en la mesa del Comité Provincia; con la nueva Convención se va a debatir y se fijará posición porque es el órgano que tiene esta responsabilidad; y como Comité Provincia vamos a ser hacedores de lo que la Convención disponga", agregó.

Finalmente, Luis Zavaleta convocó para que el afiliado radical vaya el domingo a ejercer su derecho a elegir y vote por quien quiera. "Los radicales me conocen hace más de 30 años, saben quién soy, si quieren votarme, va a ser un gusto manejar el destino del partido en los próximos dos años. Si votan por otra lista, también estará bien, pero lo que se necesita es que participe", sostuvo.