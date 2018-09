Urtubey y Arcioni suscribieron convenios que hermanan a Salta y Chubut en un mismo proyecto de país federal

Los gobernadores de Chubut, Mariano Arcioni y de Salta, Juan Manuel Urtubey suscribieron convenios de cooperación institucional entre ambas provincias y sentaron las bases para una integración “que sirva para la construcción de un país federal”, según expresaron.

“Si no impulsamos el crecimiento de Argentina no puede haber desarrollo social. Tenemos que ser más competitivos y generar valor. Trabajar en conjunto, como hoy proponemos con Mariano (Arcioni), es la manera de hacerlo para ser más eficientes", afirmó Urtubey.

El Gobernador insistió en que “tenemos que ponernos a trabajar todos, responsablemente, para salir adelante” y aseguró que “negar la Ley de Presupuesto al Gobierno nacional es un acto de irresponsabilidad institucional”.



La casa de gobierno de Chubut fue el escenario donde el salteño y el patagónico reiteraron la necesidad de romper con el centralismo porteño y afianzar el verdadero federalismo insistiendo en el convencimiento de que hace falta una concepción de país integral.

“Trabajaremos una agenda, en conjunto, de desarrollo de cara al futuro de nuestras provincias y del país” manifestó Arcioni en la bienvenida al gobernador de Salta, quien agradeció la oportunidad de “reunirnos y conversar en estos momentos especiales e intensos que vive la Argentina”.



La construcción de un país federal

Urtubey consideró que “la construcción de un país federal es todavía una cuenta pendiente en la Argentina” y, en ese sentido, llamó a “trabajar desde cada una de las provincias para luego confluir en una Argentina verdaderamente federal” y enfatizó que, “de momentos de crisis, de situaciones difíciles, hay buenos ejemplos de cómo se sale adelante con trabajo”.



Por su parte, Arcioni, manifestó que Chubut seguirá “acompañando todas aquellas medidas que hagan grande mi patria y que Argentina sea verdaderamente el país que todos nos merecemos”.



“Queremos colaborar y trabajar juntos en este nuevo contexto de Argentina que se da porque, más allá de los problemas coyunturales, estamos viviendo un punto de inflexión”, señaló el gobernador Urtubey y puntualizó: “Si frente a esta situación, desde las provincias nos limitamos a corrernos a un costado y no nos arremangamos y nos ponemos a trabajar, la Argentina no tiene destino”.



“Es importante el diseño de planes estratégicos para que desde las provincias vayamos generando el camino y empecemos a colaborar en lo que es un proyecto común” indicó Urtubey ya en Puerto Madryn, donde el intendente Ricardo Sastre recibió a ambos gobernadores.

El mandatario salteño reforzó sus declaraciones de los últimos días en las que enfatiza que “los sueños no se convierten linealmente en realidad, hay que convertir esos sueños en convicciones y militar incasablemente esas convicciones”.



Sobre su posible candidatura presidencial precisó que “tenemos la responsabilidad política de construir una política sustentable para el futuro, pero hoy no me parece prudente para discutir una candidatura”.



Finalmente, y consultado respecto al recorte de las asignaciones, Urtubey remarcó que, “desde el Gobierno nacional hay mucha imprevisión y cambio de reglas” y agregó que, en la próxima reunión “nuestros ministros de Economía van a plantear la restauración del decreto 814 con las distintas zonificaciones con distintos parámetros y vamos a ver si tenemos consenso para lograrlo”.