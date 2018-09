Maradona: “Vuelvo a sentir el perfume que más me gusta, el del pasto”

Comienza una nueva etapa en la vida de Diego Maradona: esta noche, a las 23:20, desde Ezeiza, partirá hacia Sinaloa donde volverá a lucir el buzo de entrenador en Dorados, equipo de la segunda división de México que, si bien apenas suma tres puntos en seis fechas, apunta al ascenso a la Liga de aquel país, con el influjo de la revolución que generó la noticia de la llegada del astro.

“Va a viajar con Rocío, su mujer, y con el grupo que siempre lo acompaña a todos lados. Yo voy a ir, como lo hice siempre, una semana al mes. Diego tiene todo lo que necesita y anoche me llamó para agradecerme y me dijo: ‘Vuelvo a sentir el perfume que más me gusta, el del pasto’. Estaba emocionado”, le contó a Infobae Matías Morla, apoderado del Diez, quien estuvo al frente de las negociaciones.

La novedad de su incorporación a Dorados suponía el adiós definitivo al proyecto en Dinamo Brest, donde había asumido como ‘presidente del fútbol‘. Sin embargo, Morla sorprendió con la continuidad del vínculo, aunque con otras condiciones.

“Pueden coexistir sin problemas ambas obligaciones contractuales. Diego seguirá siendo presidente honorario del Dinamo y viajará a Bielorrusia cuando la agenda en México se lo permita. Los directivos del Dinamo viajarán la semana que viene a México para reunirse con Diego y conmigo porque además ellos quieren generar un vínculo de cooperación deportiva para el club. El afecto que recibió en esos días que estuvimos en Bielorrusia dejaron impactado a Diego y es imposible cortar un lazo tan fuerte como el que se generó”, describió la metodología de trabajo.