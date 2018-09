Del Potro: "No puedo creer que vuelva a jugar la final"

Juan Martín del Potro llegó a la final del US Open por segunda vez en su carrera tras imponerse sobre Rafael Nadal en la semifinal. Todavía sorprendido por lo ocurrido, el tenista de Tandil confesó sus primeras sensaciones ante tal gesta.

"En el 2009 era sólo un niño cuando vencí a Rafa y después a Roger (Federer). No puedo creer que vuelva a jugar la final en un par de días otra vez frente a todos", reconoció ante la televisación oficial.

La "Torre" aceptó que la victoria ante el español "no es la mejor manera de ganar", ya que su rival tuvo que abandonar el partido tras el segundo set (7-6 y 6-2) por una lesión en la rodilla derecha: "No me gusta verlo salir así porque es el luchador más grande que tiene este deporte".

"Más allá de eso, estoy feliz. La clave del partido fue el primer set. Pude jugar un gran tenis. Estuve bien en el tiebreak y pude jugar mucho mejor después. Estoy feliz de volver a jugar la final", sentenció.



El deportista de 29 años contó durante todo el torneo con el apoyo especial de sus amigos, a los que le dedicó unas divertidas palabras: "¡Disfruten la final porque después se van a tener que regresar a casa y a trabajar!".