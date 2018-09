Salta y Chubut buscan promover el federalismo del país

Romper con el centralismo porteño y afianzar el verdadero federalismo que une a las provincias es el objetivo en el que coincidieron el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y su par de Chubut, Mariano Arcioni, ayer durante la visita del mandatario salteño a la provincia del sur del país.

Urtubey y Arcioni suscribieron un convenio marco de cooperación institucional y cuatro convenios específicos relacionados a la Producción, Ciencia y Tecnología, Cultura y Turismo.

La rúbrica de los acuerdos se realizó en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno en Rawson, donde ambos gobernadores manifestaron su voluntad de promover medidas que generen y fortalezcan la gestión pública y que contribuyan a la consolidación, desarrollo institucional y a la actividad sociocultural y económica de ambas provincias.

En este marco, Urtubey hizo hincapié en la necesidad de trabajar con espíritu federal: “Hace falta una concepción de país integral”, remarcó.

“Trabajaremos una agenda en conjunto de desarrollo de cara al futuro de nuestras provincias y del país”, manifestó por su parte Arcioni.

El gobernador Urtubey consideró que “la construcción de un país federal es todavía una cuenta pendiente en la Argentina” y, en ese sentido, llamó a “trabajar desde cada una de las provincias para confluir en una Argentina verdaderamente federal” y a mirar cómo “en momentos de crisis, de situaciones difíciles, hay buenos ejemplos de cómo se sale adelante con trabajo”.

“Queremos colaborar y trabajar juntos en este nuevo contexto de Argentina que se da, porque más allá de los problemas coyunturales estamos viviendo un punto de inflexión”, indicó, y consideró que “si frente a esta situación desde las provincias nos limitamos a corrernos a un costado y no nos arremangamos y nos ponemos a trabajar la Argentina no tiene destino”.

“Es importante el diseño de planes estratégicos para que desde las provincias vayamos generando el camino y empecemos a colaborar en lo que es un proyecto común”, indicó y finalizó: “Los sueños no se convierten linealmente en realidad, hay que convertir esos sueños en convicciones y militar incansablemente esas convicciones”.

“Producción, tecnología, cultura, ciencia y turismo son motores fundamentales en nuestra provincia, estos son recursos que tenemos que potenciar y tomar ejemplos como la provincia de Salta que es modelo a seguir en cada una de las áreas en que hoy firmamos convenio”, señaló por su parte Arcioni.

Para el gobernador de Chubut “de esto se trata un país federal, de esto se trata la integración” y manifestó que su provincia seguirá “acompañando todas aquellas medidas que hagan grande a mi patria y que Argentina sea verdaderamente el país que todos nos merecemos”. En esa línea citó como ejemplo “a los compañeros salteños que han hecho grande a la provincia de Chubut”.

Los convenios



Al referirse a los convenios firmados con Arcioni, Urtubey destacó las “inagotables riquezas naturales” de ambas provincias que ofrecen la posibilidad de continuar creciendo en áreas como el turismo, siempre cuidando la preservación del medio ambiente.

Tanto Urtubey como Arcioni consideraron que las acciones conjuntas entre ambas provincias potenciarán la integración con verdadero espíritu federal.

Urtubey estuvo acompañado por el ministro de Cultura, Turismo y Deportes de Salta, Juan Manuel Lavallén, y el delegado de la Provincia de Salta en Capital Federal, Juan Pablo Rodríguez.

En tanto que al gobernador Arcioni lo acompañaron Marcial Paz, ministro coordinador; el ministro de Turismo, Hermán Muller, y la diputada nacional Rosa Muñoz, entre otros funcionarios y dirigentes.

También estuvieron presentes miembros del Centro de Residentes Salteños de Comodoro Rivadavia, cuya titular María del Carmen Ávalos entregó un presente al gobernador.