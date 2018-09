“La precarización del trabajo también es trata de personas”

Isabel Soria preside Volviendo a Casa, una fundación que defiende los Derechos Humanos y promueve la concientización sobre esos derechos elementales de las personas. Desde este lugar realizan un trabajo organizado y silencioso. Van sembrando semillas de dignidad y de conciencia que de a poco empiezan a estallar en flores. No es una tarea sencilla cuando la vulneración humana está naturalizada en muchos ámbitos de lo cotidiano, sin embargo, con la mirada clara de algunos funcionarios, autoridades de instituciones y referentes sociales, los capacitadores en derechos de las personas se van tomando de las manos y tendiendo redes de bienestar. Volviendo a Casa trabaja en forma articulada con Nación, Provincia, los municipios, las fundaciones y tienen alcance internacional. Esta semana recorrieron localidades del Valle de Lerma y de los Valles Calchaquíes, capacitando a jóvenes y adultos sobre la trata de personas. Isabel quedó conmovida por la naturalidad con la que se asume la precarización laboral, sobre todo en el ámbito rural, lo que ella claramente define como trata de personas.

La gente suele pensar en trabajo sexual esclavo cuando se habla de trata. ¿Qué es trata de personas?

Es la vulneración de los derechos humanos en cualquier ámbito. Es cierto que al hablar de trata se hace una asociación con el trabajo sexual esclavo, pero no es la única forma de trata. El trabajo esclavo, sin seguros, sin resguardos, sin descansos, con transporte precario, como tantas veces se leen noticias trágicas de accidentes de trabajadores que son transportados en acoplados, hacinados, eso es trata. Cuando la AFIP realiza procedimientos en los campos y encuentran a trabajadores viviendo en carpas de plástico, al rayo del sol, sin baño, sin agua segura, eso es trata. Lo triste es que este tipo de trata no tiene el seguimiento que se merece y realmente daña mucho a la gente.



¿Cómo fue tu experiencia con la gente de los valles?

Agradezco al intendente de El Carril, Efraín Orosco, por habernos convocado como fundación para encarar este tema. Me llevo la gratificación de haber puesto el acento sobre la trata laboral, una problemática que lamentablemente está naturalizada. La gente se da cuenta que no está bien el trabajo en condiciones infrahumanas cuando se hace hincapié en los derechos. Y es lo que hicimos.



Estuvieron con adolescentes, ¿la tecnología vulnera sus derechos?

Si, hay que tener precauciones con el celular. Los chicos se agregan a trescientos grupos de whatsapp y no saben quién los administra, no saben quiénes son, hablan, se invitan a fiestas en donde no saben ni quienes van, como papas debemos estar más al tanto de lo que pasa con nuestros hijos en sus teléfonos, a ver ¿qué nos está pasando en la cabeza como adultos? es el nuevo chupete de los niños, entonces tenemos que empezar a educarnos como responsables de los chicos en una era tecnológica.

¿Cuánto ha logrado la Fundación en 9 años de lucha?

Trabajamos desde 2009 con Volviendo a Casa. Nos fue muy difícil. En Salta hemos logrado mucho en concientización y capacitación para la prevención de la violencia en el noviazgo adolescente y la trata de personas. Trabajamos mucho con los hijos de las familias violentas. Hay una cultura machista que deja huellas y debemos desestructurar con prevención porque la violencia está naturalizada. Nosotros tenemos estadísticas muy tristes. En la provincia han aumentado las denuncias por violencia doméstica, pero la mujer salteña está diciendo basta.

Por su ubicación fronteriza, ¿Salta es más propicia para la trata?

La trata es un flagelo y vivir en una zona de frontera donde falta trabajo genuino y la situación económica es crítica a nivel país, todo se vuelve más peligroso. En zonas así y en momentos como éste, el modus operandi de los delincuentes que hacen falsas ofertas laborales, prende fácil en las personas en situación de vulnerabili dad.