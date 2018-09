Julio Piumato: "Se viene un futuro tremendamente preocupante” ™

En la antesala del paro de la CGT anunciado para el 25 de septiembre, Julio Piumato definió la situación que atraviesa el sistema judicial como crítica.

Aseguró que la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que iba a realizarse primero en Salta, quedó suspendida por el ajuste.

Piumato, que llegó a Salta para la inauguración del esperado Tribunal Oral Federal 2, llamó la atención sobre la desinversión en materia edilicia y en los problemas estructurales del sistema que afectan al “ciudadano más humilde”.

¿Cuál es la situación de la Justicia hoy?

Desgraciadamente estamos enfrentando, en este marco de necesidades, una Justicia que está en situación de colapso por la pretensión del Gobierno nacional de ajustar a la Justicia presupuestariamente, salarialmente, en los derechos, en las jubilaciones, en todo. Rechazamos esto, firmamos un documento con los gremios, los abogados, la Asociación de Magistrados y la Asociación de Jueces Federales en el que primero nos comprometemos a defender la independencia de la Justicia. Porque ajustar a la Justicia que ya está colapsada significa paralizarla. Esto implica romper la independencia de la Justicia, que es fundamental para un Estado democrático, caracterizado por la división de poderes. Se viene un futuro tremendamente preocupante, un futuro oscuro, donde además de hacer cargo a los trabajadores, se quiere hacer cargo a la Justicia de una crisis de la cual no somos responsables. Porque los jueces, la Justicia no se llevó del país los 60 mil millones de dólares que se han llevado en los últimos tiempos. La Justicia no endeudó al país. No hizo nada de los dramas que hoy vive el país y que le están haciendo pagar a la mayoría del pueblo.

El miércoles próximo hay paro nacional, va a haber uno aquí, en Salta, y en Jujuy. Habrá asambleas en los lugares más chicos, como Orán y Tartagal. El acto central va a ser en Buenos Aires, frente al palacio de Justicia.

¿Salta está en una situación más precaria que otras provincias?

No, todo igual. En Capital se han quemado juzgados, por los edificios que son imposibles. La pericia dio que era por la vetustez del sistema electrónico. La precariedad es absoluta, no es solo en las provincias. En eso es muy democrática y muy federal la Justicia. Está mal en todos lados. También tuvimos casos de tuberculosis. La precariedad con la que trabajamos es manifiesta. No ha habido inversión en los últimos diez años.

¿Qué otros problemas trae el ajuste?

Este ajuste pone en riesgo otras cosas. Salta iba a ser elegida para lanzar el nuevo Código Procesal Penal de la Nación con el sistema acusatorio. Pero eso necesita edificios, personal...Y con un ajuste salvaje, olvidate

¿Se sabe de cuánto es el ajuste?



Han planteado un 40 por ciento. No sabemos todavía. El Consejo ha fijado su presupuesto, la Corte ha fijado su presupuesto. Ahora vamos a ver en qué recorta el Poder Ejecutivo al Congreso. Realmente no sé si el Gobierno quiere que desaparezca la Justicia.

La Justicia es la última esperanza del ciudadano común. El ciudadano común violentado en sus derechos, acude a la Justicia como última esperanza.

Entonces, es una situación que se arrastra hace años...

Sí, y se va agravando. A pesar de la tarea del Consejo, que este año ha hecho muchas cosas. Por ejemplo, ejecutó muy bien un montón de obras, pero en uno o dos años no se puede hacer milagros. Hoy habría que reforzar para que se aceleren los cambios. Esto nos incluye a todos, está toda la Justicia unida, trabajadores, funcionarios, magistrados, hasta la Corte misma en defensa de la Justicia, incluso los abogados. Pretendemos que todo el mundo sepa que este ajuste se lleva puesto el funcionamiento de la Justicia. Y ahí pierden todos los argentinos, pero sobre todo los más humildes. Los trabajadores no han acumulado dólares, no han comprado en esta corrida 15 millones dólares.

¿Por dónde tiene que ir el recorte?

Por los que más tienen, por los que se la llevan, si acá se sabe. Por internet están circulando listados de los que supuestamente compraron dólares y ahí siempre hay un interés político. A algunos los hace circular el Gobierno, a otros la oposición. ¿Por qué el Gobierno no publica quiénes compraron dólares? Los que están especulando y que son generadores de esta crisis, de los aumentos de precios. Hay gente que no tiene un plato para comer. La plata no se fuga, si hay que hacer un ajuste es porque algunos de llevaron muchos de la parte del resto y quieren que el resto paguemos la fiesta de unos pocos.

¿Quiénes son esos “algunos”?

Hay que fijarse... Deuda externa... Ustedes los periodistas, ¿han investigado quién y cuánto se cobró de comisiones por el endeudamiento externo tremendo que tuvimos en estos tres años? Es mucha plata...¿Quiénes lo cobraron? ¿Funcionarios, bancos?. Eso es corrupción. Quieren que a esas cosas la paguemos los argentinos y es injusto.

Los que compraron 5 mil dólares no fundieron a la argentina. Hay que ver quién compró más de un millón, porque eso no es para garantizarse los alimentos de los próximos meses. Ellos deben hacerse cargo de la crisis.

¿Qué piensa de la propuesta del ministro de Justicia de eliminar las ferias?



Es un disparate. Cuando eliminaron las ferias en al provincia de Buenos Aires, a los dos años las tuvieron que reimplantar porque se había distorsionado todo el sistema. En un juzgado tienen más antigüedad los jueces y los funcionarios elevados, se toman más vacaciones que los empleados. Entonces, ¿cómo funciona ese juzgado? Se hace una anarquía, eso es un orden que, si descontás los feriados y todo, son 32 días al año. Dicen 45 porque cuentan sábado y domingo, y en cualquier convenio colectivo quien tiene más de 20 años accede a ese beneficio. Es una mentira que la Justicia para en las ferias.

El justificativo por el cual se impulsa la eliminación es la lentitud de la Justicia...

Es lenta porque el ajuste no permite la modernización del sistema judicial. Si un empleado está tres horas frente a la computadora porque le aparece un “espere”, porque no conecta al sistema, ¿qué culpa tiene el empleado? Eso hace lenta a la Justicia, un trámite que son dos minutos, hace que tal vez sean tres horas.

Además los empleados hacen la tarea de los jueces. Hay una acordada de la Corte que nos contabiliza como abandono de tarea. Todos los jueces acá son jueces jóvenes, jueces baratos.

Cuando estuvo el ministro de Hacienda en el Palacio de Justicia, ni sabía que la Constitución Nacional se reformó en el 94 y los ministerios públicos no formaban parte del Poder Judicial. Le recriminaba a la Corte la cantidad de empleados nuevos que había adquirido, cuando está paralizada la planta de personal. Tuvimos que decirle: “Ministro, la Procuración está fuera del Poder Judicial hace 24 años. Lea el artículo 120 de la Constitución”. Si te va a definir lo que hay que hacer gente que ignora totalmente... Para los que nos gobiernan, la Justicia es una mera cuenta, pero garantiza la democracia, equilibra los poderes, controla, y eso no les gusta a los que nos gobiernan, que los controlen.



¿La Justicia está controlando a este gobierno?



Tendría que controlarlo más. Está actuando. Hubo una denuncia por el acuerdo con el FMI y un fiscal mandó a que se investigue. También está la denuncia por los aportes truchos en la ciudad de Buenos Aires.

¿Considera que el proceso de la causa de los cuadernos se está llevando de manera correcta?

Todos sabemos que ese sistema existía. Acá hay una red de corrupción que sigue existiendo. La ciudad de Buenos Aires es un escándalo y la gobiernan del partido oficial. Ahí están aliados oficialismo y kirchnerismo... Digamos las cosas como son. Esa red de corrupción ya está demostrada para mí con todos los que se arrepintieron, funcionarios y empresarios.



¿Esto salpica al Gobierno?



La empresa IECSA, que es del primo del Presidente, era de los Macri hasta el 2006, y esto es un tema que viene de atrás. La corrupción corta transversalmente a la Argentina. Ojalá que la Justicia vaya a fondo porque los argentinos necesitamos eliminar la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero. Los tres están íntimamente relacionados.



¿Qué significa el nuevo Tribunal Federal en Salta?



Es un lugar digno, hacía falta. Fue mucho esfuerzo, venía funcionando prácticamente con escritorios prestados, eso retrata la precariedad. Es una fotografía que marca lo que debería ser la Justicia. Una solución de las mil que se necesitan.