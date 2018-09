Macri advirtió que "todavía no pasó la tormenta"

El presidente Mauricio Macri advirtió que "no porque tuvimos tres días de tranquilidad se resolvieron las cosas estructurales" y dijo que "ojalá la tranquilidad siga, porque no sabemos si no vendrá una nueva tormenta". En conferencia de prensa en la provincia de Mendoza, de la que participaron el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al mandatario pidió "no vivir más de prestado y gastar más de los que tenemos". Macri agradeció "a todos los dirigentes que colaboraron con actitud responsable" y el "enorme aporte del empresariado exportador, todos contribuyen en esta emergencia a generar los recursos necesarios".

"Esperamos aprobar el Presupuesto en breve, que junto al acuerdo con el Fondo nos permitirá dar tranquilidad para recuperar el crédito en el sector privado, poner en marcha la inversión y la economía. Esperemos que esta sea la última vez que pasamos por una crisis", adelantó.

En ese punto, Frigerio informó que "avanzamos mucho con el Presupuesto en las últimas semanas, el martes hay una reunión con gobernadores y tendremos las últimas definiciones, lo presentaremos y vemos un gran apoyo de la mayoría de los dirigentes, legisladores y gobernadores de la oposición". Macri llamó a estar "en alerta" ante los hechos de intentos de saqueos registrados y aseguró que están "organizados por grupos minoritarios de violentos o directamente delincuentes" y que "no podemos decir que hay algo orquestado desde los altos niveles de la política".

Sobre el nuevo esquema de retenciones, afirmó que "es un impuesto de emergencia y es pésimo, malísimo, porque queremos desarrollar las exportaciones, y por eso se va a licuar con el tiempo".

Respecto a la cotización del dólar, sostuvo que el tipo de cambio al nivel actual es "sumamente competitivo", aunque aclaró que "no hay un rango fijado" en su cotización.

"Estamos asumiendo las situaciones que vivimos desde abril, veníamos creciendo bien y retomaremos esa línea de crecimiento. En la transición acompañaremos a los que más lo necesitan, con presencia en comedores y merenderos, refuerzo en la AUH y con Precios Cuidados. La Argentina arrancará de vuelta pero tenemos una transición a recorrer", agregó.

Con empresarios

En su paso por Mendoza, el Presidente participó de la Mesa de Competitividad Vitivinícola junto a ministros y funcionarios del Ejecutivo nacional, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y ministros provinciales. Se trató de un encuentro con dirigentes de la industria vitivinícola y miembros de entidades de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), quienes le expusieron al Presidente un panorama de la situación por la que atraviesan todos los actores del sector.

La agenda de trabajo del cónclave se centró en el acceso a nuevos mercados y estado de las negociaciones externas, la implementación de medidas para potenciar las exportaciones y reducir los excedentes vínicos y la promoción del "Vino Argentino Bebida Nacional".