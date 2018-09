Unna familia denunció a la policía por una brutal agresión

"Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque como padres tuvimos que soportar a fuerza de ser detenidos también la agresión física de mi hijo mayor por parte de una veintena de policías y cinco femeninas, que no dejaron que intercedamos por los derechos del chico, eso es mucho más grave que las lesiones que le produjeron a mi hijo", dijo muy enojado Germán Palacios (padre) .

Palacios, junto a la víctima de su mismo nombre, relató con amargura un descomunal procedimiento policial en contra de dos señoritas y de tres muchachos que caminaban por una calle del barrio Miguel Aráoz, el domingo pasado en horas de la madrugada.

El papá junto a su esposa dijo que la violencia que exhibieron los policías no tenía relación con los chicos adolescentes que estaban tratando de reducir y trasladar hacia la comisaría de barrio Docente, colindante con el Miguel Aráoz.

"No sabemos qué es lo que querían probar, porque los chicos no habían cometido ningún delito o desorden. No entendemos cómo pudieron movilizar cuatro patrulleros y un auto policial, más unos veinte policías y cinco femeninas para detener a chicos que volvían de una fiesta de 15 en la que no ingresaron siquiera".

Explicó Palacios que "lo más grave fue que las mujeres policía intercedieron para que las mamás pudieran evitar los malos tratos que sufrieron unas adolescentes a las que pretendían detener, acusadas no sé de qué". En tanto su esposa Susana Ledesma agregó: "Una vecinita mía, amiga de mi hijo, lloraba para que las policías la dejaran llegar a su casa y yo traté de hablar por ella porque la conozco, les pedí que llamaran a su padre, para que la busque, pero que no les tuerzan los brazos y la traten como a una delincuente porque no lo es. Es una jovencita estudiante, le dije, pero fue peor el maltrato. Pero en eso que estábamos varios vecinos discutiendo con el procedimiento desorbitado de la fuerza pública, en la esquina detienen a mi hijo Germán".

Según la mujer, "el chico estaba volviendo a casa, ni siquiera estuvo en el tumulto por la detención de las chicas, pero también volvía de la fiesta de 15. Sobre la calle Radio Colón lo interceptaron dos patrulleros y sin mediar palabras lo derribaron de manera brutal. Allí pegó el grito y todos nos fuimos hasta allí". Ledesma manifestó que "mi hijo estaba en el suelo boca abajo y un policía le tiraba de la campera para levantarle el rostro cuando de pronto apareció otro uniformado que le asestó un brutal bastonazo que fue atajado por el antebrazo de Germán. De allí fue todo un verdadero escándalo".

"Yo soy su padre y Susana es su madre, lo estaban golpeando en el suelo y los demás policías nos atajaban para que no interviniéramos. Dónde se vio tamaña bajeza, dónde están la preparación y el profesionalismo. Mi hijo no es delincuente, no es ladrón, está estudiando para ingresar al Ejército Argentino y lo muelen a palos en la cara nuestra y pretenden que guardemos compostura, eso es inadmisible", dijo el papá. Luego -más calmado- aseguró que efectuó los reclamos legales como corresponde pero hasta que se expida la ley solicita a la policía un poco más de cordura y humanidad en el trato de cualquier chico.