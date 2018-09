Audios, negocios y un secuestro vinculan a Burlando en la causa del exjuex Melazo

Daniel Muñoz falleció el 25 de mayo de 2016. La muerte de quien –según se desprende de la causa de los cuadernos– sería el encargado de recibir los bolsos de dinero en la quinta de Olivos y el departamento del matrimonio Kirchner habría motivado a miembros de la banda que integraría el exjuez César Melazo a planificar un golpe millonario: el secuestro de la hija de la exmano derecha del expresidente. Así lo señala una nota aparecida hoy en Perfil, con la firma de la periodista Cecilia Di Lodovico.

En el expediente judicial aparece el nombre del abogado Fernando Burlando como la persona que habría aportado los datos, según deducciones de los detectives que participan en la investigación, en manos de la fiscal Betina Lacki.

A modo de resguardo, Javier Ronco, un hombre condenado por un doble homicidio que fue detenido por formar parte de la estructura delictiva que estaría liderada por el exjuez platense, grabó las conversaciones telefónicas que tuvo con otros miembros de la banda en pendrives que fueron secuestrados por efectivos de la División de Investigación de Delitos Violentos de la PFA, durante el allanamiento a su casa, dos semanas atrás.

En las charlas se destaca una con Rubén “Tucumano” Herrera, en la que hacen mención a los movimientos de dinero y activos de Muñoz, las actividades de su esposa, Carolina Pochetti, y la idea del secuestro de su hija. En el diálogo mencionan a “Fernando”, que –para la Policía– sería Burlando, el mediático abogado oriundo de La Plata, como la persona que les proporcionaba la información para cometer el golpe.

—Herrera: Diego Muñoz (sic)

—Ronco: ¿Manejaba allá?

—H: Le sacaba la guita de la financiera y se la llevaba a un departamento.

—R: ¿Y él la encanutaba?

—H: Se calcula que acá la mujer tiene mucha plata.

—R: ¡Claro!

—H: Pero mucha, mucha... de decirte doscientos millones de pesos.

—H: La plata la tiene la mujer y tiene pánico que la secuestren y no saben si la tiene en la casa o donde la debe tener, tienen en Miami departamentos llenos de plata.

—R: Por todos lados.

—H: Pará, viene Fernando esto es todo urgente, eso me lo cuenta un tipo a mí, viste que yo me fui a Brasil todas las secretarias.

—R: Sí promotoras.

— H: El jefe de seguridad de Cristina. Siempre el cordobés agarraba plata, era el que robaba esa plata.

—R: Si el que le robaba la plata. Olvidate se quedaban pedazos por todos lados.

H: Bueno venía Fernando y me dice esto es una urgencia, bueno ahí voy para allá me mando a Puerto Madero. Gordo tengo la mujer de Muñoz. Le digo Fer, mirá yo te voy a contar lo que a mí me cuentan, viste que yo me fui de vacaciones, yo me fui al Mundial con toda esa gente.

—R: ¡¡Si!!

—H: Esto yo lo sé que es verdad. Ellos lo hablan y yo lo escucho y uno viene y me lo contó que él compraba torres, él compraba terrenos.

—R: Sí sí y edificaba al toque tenían que blanquear.

—H: Sí en lugares que no se podían, de veinte pisos.

—R: Claro.

—H: Es Muñoz secretario de ah… no sabía eso. Mirá. Me dice la mujer de Muñoz me llama desesperada y no sabe qué hacer.

—R: ¿La mina lo llama a él?

—H: Viste que todo depende, Burlando.

—R: Sí, sí.

—H: Ella fue para ver qué hace, si pone una custodia de la Policial Federal, Fernando le dijo mirá si vos llegas a hablar es por una punta te va a robar la policía. Me dice que hacemos, no te animás vamos a seguirla, sí, pero yo estoy alejado, yo no, no es para cualquiera.

—R: ¿Pero se puso custodia la mina o no?

—H: No aparentemente le aconsejó que no. Pillo, pillo.

—R: Olvidate ya la tenía calculada.

—H: Me dice te animás a seguirla.

—R: Con que la sigamos una semanita nada más, si la mina se debe arreglar. Si la mina debe ir al gimnasio seguro.

—H: Es una señora grande, dice que no sale.

—R: ¿Y los hijos tiene?

—H: ¡Sí!

—R: ¿La tiene en la casa? ¿La mina?

—H: No sabe.

—R: No sabe. Hay que chupar a la nena.

El diálogo motivó la apertura de una nueva investigación en La Plata. Burlando negó a Perfil conocer a Muñoz o a su esposa y, en consecuencia, haber proporcionado los datos. “Nunca los defendí, no sé dónde viven”, dijo. Aunque era abogado de Herrera en la causa, renunció al conocer el audio. “Si me nombran puede ser para jerarquizarse, o pueden estar hablando de otra persona. Que sea yo es una interpretación que hace la Policía”, respondió Burlando, quien, de continuar en el caso, habría pedido la nulidad de la prueba. Además, dijo que en el audio “no está claro que diga Burlando”.

Por WhatsApp, Enrique Petrullo, otro detenido que tiene la causa, y el fiscal de Cámara Carlos Altuve hablan en torno a la propiedad de Herrera de un boliche y una agencia de viajes que tendría en sociedad con Melazo y “Burlete”, apodo con el que llamarían al penalista.

Piden prórroga para definir la suerte del exmagistrado

La fiscal penal platense Betina Lacki solicitó 15 días de prórroga que contempla la ley para definir si pide prisión preventiva para el exjuez de Garantías César Melazo; el exbarra devenido en empresario, Ruben “Tucumano” Herrera y el operador judicial, Enrique “Quique” Petrullo.

Traslado del exjuez César Melazo

En tanto, el presunto líder de la banda, junto con el comisario Gustavo Bursztyn, permanece alojado en una celda de una dependencia de la Policía Federal Argentina ubicada en la calle Cavia.

En cambio, ya cuentan con preventiva el excomisario Bursztyn, Javier Ronco, el exoficial Gustavo Mena, Adrián Manes, Angel Custodio Yalet, Carlos Bertoni, Carlos Barroso Luna, Jorge Gómez de Saravia, Héctor Vega y Martín Fernández.

En tanto, el policía Marcos Chiusaroli fue liberado por la jueza de Garantías Florencia Butiérrez, quien confirmó en un programa de televisión platense que se abrió una causa que investigará la planificación del secuestro de la hija de Daniel Muñoz y detalló que “hasta ahora hay 33 investigaciones que se desprenden de las escuchas”.

La causa, que se inició por el homicidio de Juan Farías, ocurrido en La Plata en 2010, derivó en la asociación ilícita y transitó diversas instancias hasta que llegó a las manos de los hombres de la ex división de homicidios, lleva 60 cuerpos.

En las escuchas, audios y chats, los involucrados nombran a numerosas personas, muchos de ellos agentes judiciales. El grado de participación en la banda es evaluado en cada caso y podría haber más detenciones en las próximas horas.

Fuente: Cecilia Di Lodovico - www.perfil.com