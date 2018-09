Hoy inicia Rosh Hashaná, el año nuevo judío

Rosh Hashaná llegará hoy, al atardecer, con la despedida de la luz del día y las primeras estrellas de la noche. La comunidad judía celebrará desde hoy, y hasta la tarde del martes, el año hebreo 5779. La nueva etapa es en honor al Día de la Creación, con la llegada de la primera mujer y el primer hombre.

“Hay distintas maneras de llegar al judaísmo, y Rosh Hashaná es válido. No es solo un balance, también es tiempo de unión, de acercarme con el que estoy alejado. De proponerse que, lo que no logramos y lo consideramos bueno, hay que lograrlo. No hay que esperar que las cosas vengan. Hay que salir a buscarlas, construirlas diariamente”, anunció el flamante director comunitario de la Kehilá de Salta, David Chaves, quien asegura que llegó para ayudar a que “vuelva a ser” una “institución pluralista, inclusiva y autónoma”.

El día también es llamado como el Yom Teruah, día del toque del Shofar. El cuerno de carnero se toca durante la plegaria matutina llamando al hombre a una reflexión en tres escalas espirituales: teshuvá (retorno) con uno mismo, mediante la tefilá (plegaria) en comunicación con Elohim, el Creador, y con el prójimo a través de la tzedaká (justicia con el semejante).

Las familias comparten comidas típicas, como la manzana untada con miel para “tener un año dulce”, o un pan redondo que representa el ciclo de la vida. Rosh Hashaná da inicio a diez días de arrepentimiento que culminan con Iom Kipur. El Día del Perdón se celebra desde la tarde del martes 18 de septiembre, donde se ayuna.

También se lo conoce como el Día del Juicio, el día que Elohim juzga a los hombres abriendo tres libros: el primero con los malos que quedan inscriptos en el libro de la muerte, el segundo con los buenos que quedan en el libro de la vida, y el tercero, para los que serán juzgados en Iom Kipur.