7 preguntas para entender la economía

4.- Si no aparecía el FMI para prestarnos, el quiebre económico y ajuste social iba a ser comparable al del 2001. No olvidemos que gran parte del dinero que nos presta el Fondo es para continuar financiando políticas sociales. Sin ese dinero esto hubiese explotado. Se acude al Fondo porque nadie más le prestaba dinero a Argentina. Eso no quita que experiencias anteriores con ellos no fueron buenas porque dejaron al país a medio camino. La exigencia del FMI es que Argentina arregle sus cuentas. Algo que en cualquier país sería una exigencia de los ciudadanos, aquí es de afuera que viene la exigencia.

2.- Las responsabilidades son varias. En principio creo que se subestimó lo que podía pasar con la inflación, con la distorsión de precios relativos que había en el mercado respecto de tarifas de servicios o bienes, el propio tipo de cambio, etcétera. Se quería lograr una meta de inflación que era poco viable y se hizo mucho esfuerzo con cero resultados. Por otra parte, respecto de la corrida cambiaria que tuvimos y la evolución del tipo de cambio, ahí tenemos que el inconveniente se dio porque la Argentina se abrió financieramente pero tenía una macroeconomía muy debilitada. Es decir, hoy Argentina puede ingresar en el mercado financiero, realizar una inversión y salir al otro día y la realidad es que no estaba la situación como para que esto pase y generó una fuga de capitales. Y la tercera circunstancia es que estamos en un contexto internacional donde el mundo está en una posición vendedora y Argentina está en una posición compradora, o sea estuvimos importando mucho más de lo que exportábamos y quisimos salir al mundo a venderle cuando el mundo quiere vender también. Fue una conjunción de situaciones: fallo de diagnóstico, más conjugación de una situación donde la macro no estaba fortalecida y vos pensaste que sí, más una situación donde el mundo no es el mismo, generan todos estos quiebres que tuvo Argentina.